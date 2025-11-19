好き＆行ってみたい「宮城県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「愛子の諏訪神社」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「寺社仏閣に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「宮城県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「御利益がすごいとSNSで有名になったので、それが本当か、行きたくなったからであります」（50代男性／新潟県）、「名称にインパクトがありますので訪れてみたいと思いました」（50代女性／山口県）、「名前が可愛くて実際に見てみたい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「伊達政宗公ゆかりの寺院で、壮麗な建築や庭園が魅力的です。歴史的価値が高く、松島の美しい景観とともに訪れることで、心が落ち着きそうだと感じました」（20代男性／静岡県）、「海沿いの寺院建築と内部の彫刻に東北の歴史と海運文化が濃縮されていると感じるから」（60代男性／埼玉県）、「伊達政宗公の壮大な歴史と、華麗な桃山様式の建築美を肌で感じたい方に強くおすすめです」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：愛子の諏訪神社／44票仙台市青葉区に鎮座する、1200年以上の歴史を持つ古社で、「国分一宮 諏訪神社」とも呼ばれています。奈良時代から平安時代にかけての延暦年間に山神としてまつられたのが始まりと伝わり、源頼朝が奥州合戦の際に戦勝祈願をしたことでも知られています。勝負事や願いがかなうパワースポットとして信仰を集め、毎月デザインが変わる御朱印も人気です。
