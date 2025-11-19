「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」の意味は？謝りたいときに使えるフレーズ！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」の意味は？
「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
会話のなかで謝りたいときに使えるフレーズのひとつです。
「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「悪かったです、間違えました」でした！
「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」は、「悪かったです、間違えました」を表す韓国語です。
この表現には「잘못하다（チャルモタダ）」＝「悪い、過ちを犯す」の過去形が使われています。
「ごめんなさい」という意味の「미안해요（ミアネヨ）」という言葉もありますが、「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」のほうが自分の非を認めるニュアンスが強く、謝罪の度あいも高いそうですよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部