「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」の意味は？謝りたいときに使えるフレーズ！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」の意味は？

「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

会話のなかで謝りたいときに使えるフレーズのひとつです。

「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「悪かったです、間違えました」でした！

「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」は、「悪かったです、間違えました」を表す韓国語です。

この表現には「잘못하다（チャルモタダ）」＝「悪い、過ちを犯す」の過去形が使われています。

「ごめんなさい」という意味の「미안해요（ミアネヨ）」という言葉もありますが、「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」のほうが自分の非を認めるニュアンスが強く、謝罪の度あいも高いそうですよ。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

