「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」の意味は？謝りたいときに使えるフレーズ！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

会話のなかで謝りたいときに使えるフレーズのひとつです。

「잘못했어요（チャルモッテッソヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。