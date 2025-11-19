¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£±ÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡Û¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Îºù°æËã°á¤È¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÄÍ½ÁÛ¤âÅªÃæ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ÎàÍò¤ò¸Æ¤ÖÄ¶µ®ÉØ¿Íáºù°æËã°á¡Ê£³£µ¡Ë¤Èà¶áÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÝ¤ò¤¦¤Äá¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡Ê£²£°¡Ë¤Î£²¿Í¤¬£±£¹Æü¡¢£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×£´ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿£²¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥í¡¼¥×¤¬ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎµÝ·î¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¿Æ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤ÇÃË»Ò¤ò¸«¤Æ¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£½ÀÆ»¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í½ÁÛ²ñ¤Ç¤Ï£·£Ò¤ò£²¿Í¤È¤â£³Ï¢Ã±¡¢¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ½ÁÛ¡£¸«»ö¡¢£³Ï¢Ã±¢¡¤¤ÇÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡£