「お顔がちいちゃ過ぎ」サバンナ高橋、山田涼介とのツーショットに「レベチ過ぎる」「自慢できますね」の声！
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんは11月18日、自身のInstagramを更新。Hey! Say! JUMPの山田涼介さんとのツーショットを公開しました。
【写真】高橋茂雄、山田涼介とのツーショットに反響！
この投稿にファンからは、「イケメン」「お二人の声優を楽しみにしています！」「すてきなお写真ありがとうございます」「一緒に映れるのうらやまし過ぎます」「おふたりともかわいい」「お2人の話してる雰囲気がとっても柔らくて気づけばニコニコしてました」「めいっこちゃんに自慢できますね〜」「山田くんの顔レベチ過ぎる」「お顔がちいちゃ過ぎ、、」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「おふたりともかわいい」高橋さんは「ズートピア2のゲリライベント！イクスピアリにめちゃくちゃすてきなクリスマスツリーが飾られました。山田涼介くんとやらせてもらいました。あー楽しかった！」とつづり、山田さんとのツーショットを公開しました。2人はクリスマスツリーを背景に、山田さんはピースサイン、高橋さんは笑顔を浮かべています。2人が声優として出演する映画『ズートピア2』の日本公開日は12月5日です。
