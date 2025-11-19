メンズウケが狙える本命アイテム♡ しゃれ度高まる【デニムコーデ】特集

写真拡大 (全2枚)

男のコが好きそうなコーデが知りたい子、集合！そこで今回は、北里琉・中川紅葉とともに、メンズウケがバツグンな「デニムコーデ」を2つご紹介します。どんなコーデにもマッチする定番アイテムだけど確実にコーデがおしゃれに仕上がるデニムの優秀さにご注目あれ♡

言わずもがな、デニムがキライな男はいません。

「メンズウケといえば、やっぱり忘れちゃいけないのが“デニム”！

どんなコーデにもマッチする定番アイテムなのに、確実にしゃれ度が高まるから、どんどん取り入れていこう♡」

MEN'S COMMENT

「デニムはサイズ感とか選ぶのが難しいからこそ、自分にあった服を選んでるコってイメージが生まれます」宮崎真之介くん（中央大学3年）

「デニムはジャケット派。無難に選んだんじゃなくて、本当におしゃれな人なんだなって気がするから！」Kくん（社会人・24才）

Cordinate 秋デートにおすすめのコーデ

〈右・中川紅葉のコーデ〉脚長効果も絶大なフレアーが今季のトレンドキーワード

キレイめにも、セクシーにも決まるフレアーデニムにティアードあわせがおかわ♡

ボディラインが出やすいスタイルは、あえて肌見せを排除しお色気バランスをほどよい塩梅に調整。

〈左・北里琉のコーデ〉ウォッシュ加工のアウターを黒とあわせてギャルみに

秋冬にデニムを取り入れるなら、ジャケットも頼りになる！

クールになりやすいアイテムながら、フリルで甘さを加えればガーリーだってお手のもの。

〈右・紅葉のコーデ〉サイドタックデニムパンツ 25,000円／NORMA JEANS BLU キャミソール 6,050円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ティアードボレロ 8,800円／merry jenny ヘアクリップ 990円／アネモネ（サンポークリエイト）パンプス 14,300円／RESEXXY〈左・琉のコーデ〉デニムジャケット 20,460円／INSILENCE（HANA KOREA）タートルニット 2,490円／神戸レタス マイクロスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）ソックス 2,750円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ムートンブーツ 30,800円／UGG®（デッカーズジャパン）

撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉

北里琉