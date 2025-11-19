メンズウケが狙える本命アイテム♡ しゃれ度高まる【デニムコーデ】特集

男のコが好きそうなコーデが知りたい子、集合！そこで今回は、北里琉・中川紅葉とともに、メンズウケがバツグンな「デニムコーデ」を2つご紹介します。どんなコーデにもマッチする定番アイテムだけど確実にコーデがおしゃれに仕上がるデニムの優秀さにご注目あれ♡

言わずもがな、デニムがキライな男はいません。

「メンズウケといえば、やっぱり忘れちゃいけないのが“デニム”！

どんなコーデにもマッチする定番アイテムなのに、確実にしゃれ度が高まるから、どんどん取り入れていこう♡」

MEN'S COMMENT

「デニムはサイズ感とか選ぶのが難しいからこそ、自分にあった服を選んでるコってイメージが生まれます」宮崎真之介くん（中央大学3年）

「デニムはジャケット派。無難に選んだんじゃなくて、本当におしゃれな人なんだなって気がするから！」Kくん（社会人・24才）