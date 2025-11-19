メンズウケが狙える本命アイテム♡ しゃれ度高まる【デニムコーデ】特集
男のコが好きそうなコーデが知りたい子、集合！そこで今回は、北里琉・中川紅葉とともに、メンズウケがバツグンな「デニムコーデ」を2つご紹介します。どんなコーデにもマッチする定番アイテムだけど確実にコーデがおしゃれに仕上がるデニムの優秀さにご注目あれ♡
言わずもがな、デニムがキライな男はいません。
「メンズウケといえば、やっぱり忘れちゃいけないのが“デニム”！
どんなコーデにもマッチする定番アイテムなのに、確実にしゃれ度が高まるから、どんどん取り入れていこう♡」
MEN'S COMMENT
「デニムはサイズ感とか選ぶのが難しいからこそ、自分にあった服を選んでるコってイメージが生まれます」宮崎真之介くん（中央大学3年）
「デニムはジャケット派。無難に選んだんじゃなくて、本当におしゃれな人なんだなって気がするから！」Kくん（社会人・24才）
Cordinate 秋デートにおすすめのコーデ
〈右・中川紅葉のコーデ〉脚長効果も絶大なフレアーが今季のトレンドキーワード
キレイめにも、セクシーにも決まるフレアーデニムにティアードあわせがおかわ♡
ボディラインが出やすいスタイルは、あえて肌見せを排除しお色気バランスをほどよい塩梅に調整。
〈左・北里琉のコーデ〉ウォッシュ加工のアウターを黒とあわせてギャルみに
秋冬にデニムを取り入れるなら、ジャケットも頼りになる！
クールになりやすいアイテムながら、フリルで甘さを加えればガーリーだってお手のもの。
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉