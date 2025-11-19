£Ì£Å¡¡£Ó£Ó£Å£Ò£Á£Æ£É£Í¡¡½éÅìµþ¥É¡¼¥à£²£Ä£Á£Ù£Ó¸ø±é¤Ç£¸Ëü¿ÍÇ®¶¸¡ªÀä·Ê¤ËÎÞÎÞ¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î½÷À£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ì£Å¡¡£Ó£Ó£Å£Ò£Á£Æ£É£Í¤¬£±£¸¡¢£±£¹Æü¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ì£Å¡¡£Ó£Ó£Å£Ò£Á£Æ£É£Í¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡¡Ç£Å£Á£Ó£Ù¡¡£Ã£Ò£Á£Ú£Ù¡¡£È£Ï£Ô¡Ç¡¡£Å£Î£Ã£Ï£Ò£Å¡¡£É£Î¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢£²Æü´Ö¤Ç£¸Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ç¯È¾¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢£³»þ´ÖÄ¶¤Ç¡Ö£Æ£Å£Á£Ò£Ì£Å£Ó£Ó¡×¡Ö£Õ£Î£Æ£Ï£Ò£Ç£É£Ö£Å£Î¡×¤ò´Þ¤àÁ´£²£¶¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡££Æ£Å£Á£Ò£Î£Ï£Ô¡Ê¥Ô¥ª¥Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é£Æ£Å£Á£Ò£Î£Ï£Ô¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¤«¤±À¼¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¡¢£Ë£É£Í¡¡£Ã£È£Á£Å£×£Ï£Î¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÆÍ¤È´¤±¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡££Ë£Á£Ú£Õ£È£Á¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î£Æ£Å£Á£Ò£Î£Ï£Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¹¬´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ò½é¤á¤Æ³¤³°¸ø±é¤Ë¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦£È£Ï£Î£Ç¡¡£Å£Õ£Î£Ã£È£Á£Å¡Ê£±£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£Æ£Å£Á£Ò£Î£Ï£Ô¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢£±£±Ç¯Á°¤ËÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿£Ó£Á£Ë£Õ£Ò£Á¡Ê£²£·¡Ë¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ£±£´Ç¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤âÄü¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤³¤Î·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¡×¤È¹æµã¡££µ¿Í¤ÇÊú¤¹ç¤¤¡¢£È£Õ£È¡¡£Ù£Õ£Î£Ê£É£Î¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£