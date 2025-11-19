「アザとすぎるパンチラに心がざわつきますっ…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《化物語・羽川翼の完全再現SHOT》が超話題

清楚と妖艶が同居

『「史上最高の限界露出デザインで頭が真っ白…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《極端すぎる超極小ビキニ姿》にネット騒然』が話題となった、ハネアメがインスタグラムを更新。

人気アニメ『化物語』シリーズのヒロイン・羽川翼に扮した最新ショットを公開し、ファンの間で大きな関心事となっている。

羽川翼の象徴である三つ編みと眼鏡に加え、ハネアメらしい柔らかな色彩設計が印象的。清楚系キャラクターである羽川翼の知性は残しつつ、衣装のラインや質感を調整することで、より立体的でビジュアル映えするスタイルを実現している。

特に猫耳のディテールは秀逸で、毛先のボリュームや色のグラデーション、光の反射まで丁寧に作り込まれており、単なる小道具ではなく、キャラクターの感情が宿っているかのようだ。

可愛らしい仕草の奥にほんのりとミステリアスな影が差し、羽川翼特有の“秘めた感情”を巧みに表現している。衣装のアレンジはやや大胆だが、視線や笑みのつくり方、猫耳の角度、指先のポーズなどを丁寧に調整することで、羽川翼の本質的な空気感を損なわないのがハネアメの真骨頂だ。

ハネアメはこれまで数多くのアニメキャラクターを再現してきたが、今回の羽川翼はその中でも特に高水準の完成度を誇る。

清楚・可憐・大胆・妖艶など、複雑な要素が混じり合う羽川翼の魅力を存分に見せつけた力作と言えるだろう。

