SUPER BEAVER、新潟公演延期 渋谷龍太がインフルエンザに【報告全文】
ロックバンド・SUPER BEAVERの公式サイトが、19日に更新。ボーカル・渋谷龍太がインフルエンザのため、22日の新潟公演を延期すると発表した。
■報告全文
2025年11月22日(土) 新潟県民会館 公演延期のお知らせ
平素より SUPER BEAVERを応援していただき誠にありがとうございます。
昨晩よりVo.渋谷龍太に発熱を伴う体調不良の症状があり、検査の結果インフルエンザ A型の陽性判定を受けました。
それを受けて、11月22日(土) 新潟県民会館で開催を予定しておりました、SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダTOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」公演の実施を延期とさせて頂きます。
振替公演を実施すべく調整を進める予定ですが、止むを得ず中止とさせて頂く場合もございますので予めご了承下さい。
振替公演日もしくは中止が決定次第、ホームページ及び公式SNSアカウントよりお知らせさせて頂きます。
尚、ご購入頂いたチケットはそのまま振替公演に有効とする予定です。
振替公演日にご都合の合わない方・ご来場を取りやめる方・又は中止が決定した場合にはチケットの払戻しを受け付けさせて頂きます。
楽しみにされていた皆様、並びに関係者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。新潟公演以降のスケジュールにつきましても改めてご案内させて頂きます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
SUPER BEAVERメンバー・スタッフ一同
