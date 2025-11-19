「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手として活動する、元女優で花創作家の志穂美悦子（70）が19日、都内で開催された「日本シャンソンコンクール2025」で、2年連続優秀賞に輝いた。

昨年6月にシャンソン歌手としてデビュー。昨年初挑戦した「日本シャンソンコンクール」ではパルチザンとして刑に処された23人を描いた「赤いポスター」を勇ましく歌い優秀賞を手にした。

今年はフランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフさんが、飛行機事故で亡くなった恋人のマルセル・セルダンさんへの断ちきれない思いを歌詞に込めた「美しい恋の物語」で臨んだ。

モノトーンのパンツスタイルで登場した志穂美は名前を呼ばれると、右足からステージに踏み出し、中央に置かれたスタンドマイクの前へ。

「♪あなたなんか忘れたいの」と痛みをぶつけたかと思うと、「♪恋に生きて恋に泣いた 2人だけのあの思い出」と甘い回想シーンが続く難しい楽曲を、情感たっぷりに披露。聴衆を釘付けにした。

今年は3月に「東日本JCCプラチナコンクール」に出場。2度目の挑戦で「歌唱賞」を手に。5月にはエントリーした「東京シャンソンコンクール」では出場者44人の中からグランプリに輝く快挙を達成。

「コンクールへの出場は一区切りにする」と挑んだ「日本シャンソンコンクール」で同大会第2回でグランプリを贈られた歌手の加藤登紀子（81）に称えられ感無量の表情を見せた。

授賞式後にはピースサインをして喜びを爆発させた志穂美。「やり切ったので悔いはありません」と満面の笑みで駆け抜けた2025年を振り返った。

初挑戦が多かった今年を示す感じは「初、挑。やりまくりました！」と笑顔。「来年も音楽で、歌で人に勇気を癒やしと元気を与えられるような存在でありたい」と意気込み、「そういう場がある私は幸せ。初、挑に“幸”もプラスしたい。とても幸せです」と笑った。

12月6日には、東京・池袋にあるサンシャインシティプリンスホテルで、クリスマスイベント「Chanson et Rose 〜シャンソンと薔薇が彩る 夢のクリスマスショー〜」に出演する。