WHITE SCORPION¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥êー¥É¶Ê¡ÖCorner of my heart¡×¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¡¡WHITE SCORPION¤¬10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥êー¥É¶Ê¡ÖCorner of my heart¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡¦±ÇÁü¡ÛWHITE SCORPION¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥êー¥É¶Ê¡ÖCorner of my heart¡×¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤è¤ê¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMV¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö´ãº¹¤·Sniper¡×¤ÎMV¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ°ì¿¿´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö´ãº¹¤·Sniper¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ëµ¹æ²½¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¼´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¤è¤êÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MV¤Ç¤ÏÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£ー¤ÎÁ´ÂÎÁü¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£ー¤Ï¡¢TAKAHIRO¤Î°¦Äï»Ò ²ÃÆ£Í³Í£¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªWHITE SCORPION¤Ï¡¢12·î13Æü¤Ë¡ØWHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー AOI¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£¤Þ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°áÁõ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥É¥íー¥ó»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Î¥«¥Ã¥È¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢1¶Ê¤Î´Ö¤Ë¤ß¤ë¤ß¤ë»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼ÀÁö´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WHITE SCORPION¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â°ì½ï¤Ë´¶¤¸¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë