¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤ë¡£¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢7Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÍèµ¨¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤ÆÆ°¤±¤ëÂÎ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¶¯¤¯¤ÆÆ°¤±¤ëÂÎ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ëµã¤¤¤¿¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Ï¡¢´°Á´Éü³è¤ò´ü¤¹Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´û¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï4·î¤Ë¼«ÂÇµå¤Ç±¦¤¹¤Í¤òÉé½ý¡£9·î²¼½Ü¤ËÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä5Ê¬5ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ·â¤Î´¶³Ð¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤Î¸»¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ëÆùÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£19Æü¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÌó2»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ÎÅß¤ËÄ¶¿Í¤Ö¤ê¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢7Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÍèµ¨¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë