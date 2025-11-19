現日本フェザー級王者で、世界挑戦経験もある阿部麗也（32＝KG大和）が自身のYouTube「阿部麗也/ボクシングトリオch」を更新。独自目線で現役日本人ボクサーのパウンド・フォー・パウンド（PFP）1位〜5位を選んだ。

1位の井上尚弥（大橋）、2位の中谷潤人（M.T）は確定でランキングが始まった。

阿部が3位に選んだのは現WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）で、「ポテンシャルが高い」と評価した。

4位は平岡アンディ（大橋）で24戦24勝（19KO）の実績に注目。「安定して勝ち続け無敗で来ている」と称えた。

5位は堤駿斗（志成）。「堤兄弟（弟・麗斗）と坪井（智也）選手で迷ったが、プロの実績込みで堤兄はな」と、井上尚弥、中谷潤人も出場する12月のサウジアラビア・リヤドの興行でWBA暫定世界同級タイトルマッチを行う元トップアマを選んだ。

ちなみに同チャンネルにゲスト出演していた現日本スーパーフェザー級2位のそれいけ太一（KG大和）は1位・井上尚弥、2位・中谷潤人、3位・那須川天心、4位・中野幹士、5位・荒竹一真を選出した。