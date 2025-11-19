山田裕貴が北村匠海の誕生日を祝う“仲良し”2ショットに反響「素敵な関係ですね」「プライベートな匠海くんかわいすぎる」
俳優の山田裕貴（35）と北村匠海（28）が19日までに、それぞれ自身のインスタグラムを更新。親交の深さがうかがえる2ショットを公開した。
【写真】「素敵な関係ですね」ケーキを前に“仲良し”2ショットの山田裕貴＆北村匠海
2人はそれぞれ、山田「またまたお互い頑張りましょう @take_me_1103 @bakudan_movie @orokamono_1024 @kokuhou_movie」、北村「ラジオ聴きました応援しています この間のありがとう貼っときます @00_yuki_y @bakudan_movie @orokamono_1024 @kokuhou_movie」のコメントとともに、今月3日に誕生日を迎えた北村を祝っているとみられる、ケーキを前にした2ショットをアップした。
この投稿に双方のファンからは「素敵な関係ですね」「ちょっと待って、プライベートな匠海くんかわいすぎる」「いい写真ー」「仲良いなー」「この2ショット最高ー リベンジャーズの仲間達がずっと仲良しなの素敵だよね」「最高大好きな2人」などの声が寄せられている。
