元SKE48で女優の北野瑠華（26）のセカンド写真集が、12月19日に発売されることが19日、明らかになった。

2012年にSKE48に加入し、24年6月のグループ卒業後は女優業を軸に活動している。24年9月にファースト写真集「北野瑠華1st写真集 触れて、みる？」を発売し、一糸まとわぬ「2000万バズ」カットで一躍グラビア界を席巻した。

今作の撮影は長崎県の五島列島で行った。好天に恵まれた夏の盛りに、大自然に囲まれ、海、川、草原などさまざまなシーンでの撮影した。女優として演技経験を積み、磨かれた表情で魅了する。

北野は「ファースト写真集発売からこんなにも早くセカンド写真集が決まるなんて私もまだ驚いていますが、ファースト写真集をたくさんの方が手に取ってくださり愛してくださった結果だと思います。本当にありがとうございます！ 今回の写真集は長崎県・五島列島で4日間撮影しました。ファースト写真集で魅せた大胆さはもちろんそのままで、1つ年齢を重ねた今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった1冊になっています。ここでしか見られない新しい北野瑠華を是非楽しんでください！」とコメントを寄せた。

また、発売を記念したお渡し会イベントも12月14日に東京で、12月20日に大阪と名古屋で、12月21日に東京での開催が決定。詳しい場所と時間、予約開始情報は近日公開となっている。