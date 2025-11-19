とぅーし (from REAL AKIBA BOYZ)、First One Man Live “FIRST VOICE”オフィシャルライブレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、“歌唱によるバンド編成でのワンマンライブ”「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」をSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催した。

初の歌唱でのワンマンライブとなった本公演は、ダンサーとしてのキャリアを持つとぅーしが、シンガーとしての新たな一歩を踏み出す挑戦の場。怪我を乗り越え、歌で夢を繋ぎ直した彼の1年間の軌跡と、ファン・仲間への感謝が詰まったステージは、まさに“FIRST VOICE”というタイトルにふさわしい、魂のこもったライブとなった。

シンガー・とぅーしが開催したワンマンライブは、青いペンライトが揺れる幻想的な空間の中で幕を開けた。オリジナル曲「SHIZUKU」や「残響パラドックス」、さらに「曇天（DOES）」「HOT LIMIT（T.M.Revolution）」などのカバーを交え、会場は序盤から熱気に包まれた。

最大のハイライトとなったのは、新曲「LOAD」の披露。怪我によってダンサーとしての活動が止まった日々を経て、歌うことで新たな夢を見つけたとぅーしが、自らの想いをまっすぐに歌声へと込めた。「怪我してよかったなんて言えない。でも、今この景色を見られている。それだけで全部意味があったと思える」と語るその瞬間、会場は静かな感動に包まれた。痛みも希望もすべて抱えながら前へ進む決意を刻んだ「LOAD」は、彼の新たなスタートを象徴する楽曲となった。

今回のワンマンライブでは、1部でREAL AKIBA BOYZの日本武道館公演（2024年10月）で披露した「あいつら全員同窓会（ずっと真夜中でいいのに）」、2部でRAB ESPICE「TRICOLORE」（2025年4月）にてメンバーのゾマやかじゃない!、ネス、とぅーしの3人が担当した楽曲のメドレー（めざせポケモンマスター/バクチ・ダンサー/決意の朝に）を丁寧に歌い上げ、踊れなくなった時期に支えてくれた仲間への深い感謝があふれ出るステージとなった。さらに、バンド名「ブルーエクスプロージョン（青爆）」の発表や、本公演で初披露となった新曲「PLAY PARADE」、とぅーしの故郷・沖縄のアーティストであるMONGOL800の「あなたに」をはじめ、仲間やファンへの感謝を込めた楽曲が次々と披露された。終始、歓声と拍手に包まれた会場は、未来への期待と絆を確かめ合う温かな空気に満ち、ダンサーとしての活動を続けながらシンガーとしての新たな一面を切り拓いてきた、この1年間の軌跡を凝縮し、とぅーしの次なるステージへの力強い一歩を示す公演となった。

11月15日には、1st Single「LOAD」のミュージックビデオのティザー映像が公開され、12月1日より音楽ストリーミングサービスおよびサブスクリプションで配信がスタートする「LOAD」は、これまでの歩みを象徴する大きな節目であり、今後の展開にもつながる重要な一作となっている。シンガーとして歩みを進めるとぅーしの今後の活動にも目が離せない。

＜とぅーし コメント＞

もともとダンサーとして活動してきましたが、怪我をきっかけに音楽へ挑戦し、今回初めてシンガーとしてワンマンライブを開催することができました。振り返れば、この1年間の積み重ねを形にできたのは、支えてくれた仲間、そして何よりいつも応援してくれるファンの皆さんのおかげです。新曲「LOAD」には、立ち止まってしまう瞬間があっても、新しい夢へ向かって歩んでほしいという強い願いを込めました。今日のステージは本当に幸せで、心から楽しかったです。改めて伝えたいのは、シンガーのとぅーしを信じて、愛してくれる皆さんへの感謝の気持ちです。これからもバンドメンバー、仲間、ファンの皆さんと一緒に、新しい道を一歩ずつ歩んでいきます。

＜とぅーし with ブルーエクスプロージョン（青爆）メンバー＞

Vocal / Rap アリレム

Guitar Juker（ジューカー）

Bass 甲斐公浩

Drum Yoco

Keyboard まえばよしあき

●リリース情報「LOAD」とぅーし

【M∞CARD（エムカード）】

価格：￥2,000（税込）

通信販売：2025年11月16日（日）20:00〜

https://realakibaboyz.booth.pm/items

ダウンロードコンテンツ

-music- LOAD

-lyric- LOAD 歌詞カード

-moive- エムカード限定特典

・メッセージ動画（2025年11月18日 20:00公開）

・オフショットコンテンツ（2025年12月12日 20:00公開）

※公開日時は変更になる場合があります。

「LOAD」Credits

Lyrics：MASA（二人目のジャイアン）, アリレム

Music：MASA（ 二人目のジャイアン）, アリレム、舩本泰斗

Track Produced & Arranged by：舩本 泰斗

Rap：アリレム

Recording, Mixing & Mastering：上原 翔

Director：片田 孝一郎（Kou）

Producer： 横澤 雅裕（MASA）

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄の芸術大学卒業。2019年、REAL AKIBA BOYZ加入。フルボディタットという珍しいダンススタイルと、その類まれなる芸術センスをいかし、REAL AKIBA BOYZの新メンバーオーディション内での動画審査では、オーディション用の新設アカウントでの投稿ながらわずか2週間で8万再生と、他の候補生に圧倒的な差を見せつけての加入決定となった。 沖縄出身ならではの、のほほんとしたマイペースキャラ。 2023年には タットの全国大会「ARMS」にて優勝し、 日本一の称号を得る。

