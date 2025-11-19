LE SSERAFIM¡¢½éÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¼Â¸½ ¡ÈÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡É¤È½éÈäÏª¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦Ç°´ê±é½Ð¡ÄFEARNOTÇ®¶¸¤ÎW¥¢¥ó¥³¤â¡ÚÁ´ÂÎ¥ì¥Ý¡¿¥»¥È¥ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/19¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤¬11·î18¡¦19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç ENCORE IN TOKYO DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¡¢½éÅìµþD¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡É
2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢5¿Í¤¬¸½¤ì¤ÆËë³«¤±¡£¹õ¤¤µ±¤¯°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÑ³¤²¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖBore Fire¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤ÎLE SSERAFIM¤é¤·¤µ°î¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î³«Ëë¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖAsh¡×¡ÖHOT¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡ÈÇ®¤¤¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤³¤Ë½Å¤Ê¤ëFEARNOT¡Ê¥Ô¥ª¥Ê¡¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡£Ç®µ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖCome Over¡×¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤¬½¸·ë¤·ÉñÂæ¤¬¤»¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢ÆÃ¸ú¤Î²Ö²Ð¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë²ñ¾ì¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¿À¡¹¤·¤¤5¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄVCR¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢SAKURA¤Î¡ÖEASY¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ò¹ç¿Þ¤ËÇò¡õ¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤Î5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£SAKURA¤Ï¡ÖFEARNOT¡ªLE SSERAFIM¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡Á¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ê HONG EUNCHAE¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±²ñ¾ì¤òÀú¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éºÆ¤Ó5¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡ÖEASY¡×¤ò¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£HUH YUNJIN¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¹Ô¤¯¤¾¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥µ¡¼Àª¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ÁLE SSERAFIM¤Ç¤¹¡ªFEARNOT¡ª¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤·¡¢Ç°´ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´¿´î¡£FEARNOT¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¡¢5¿Í¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÎØ¤Ë¤Ê¤ê¤µ¤é¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î°áÁõ¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈSAKURA¤¬Ìä¤¤¤«¤±¡¢KIM CHAEWON¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥é¥¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì»þ¤ËFEARNOT¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢HUH YUNJIN¤ÏÃãÈ±¤«¤é»ç¤¬¤«¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤Ë¡¢HONG EUNCHAE¤ÏÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃãÈ±¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SAKURA¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¡Ö¸å¤í¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤â¹Ô¤¯¤«¤â¡Ä¡©¡×¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡È¥×¥í¡É¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ì¥¨Ä´¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖSwan Song¡×¤Ç¤Ï¡¢¸Ð¤ÎÊÕ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¤¡¢Í¥²í¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖFlash Forward¡×¡ÖBlue Flame¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥È¥í¥Ã¥³¤¬ÅÐ¾ì¡£SAKURA¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏµÒ¿¶¤ê¤Î±é½Ð¤À¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥àÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖSo Cynical ¡ÊBadum¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¡¹¤¤¡×¡Ö¹¤¹¤®¡ª¡×¤È¥É¡¼¥à¤Î¹¤µ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¡ÖImpurities¡×¡ÖThe Great Mermaid¡×¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«NBC¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡ÊAmerica¡Çs Got Talent¡¿ÄÌ¾Î¡§AGT¡Ë¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£²ó¤¬ÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPearlies ¡ÊMy oyster is the world¡Ë¡×¤òLE SSERAFIM¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç²Î¾§¡£Â³¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖNo Celestial¡×¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¡¢¡ÖSmart¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿²ÖÆ»¤Ç¥À¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¹±Îã¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿KIM CHAEWON¤Î¡ÖFEARNOT¡¢»ä¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¡ÖFire in the Berry¡×¤Ø¡£MC¤Ç¤â¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢¥µ¥ó¥ÐÄ´¤Î¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎÇ®µ¤¤Î°î¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥ª¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎVCR¤¬Î®¤ì¡¢±ÇÁü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë1st Single¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖSPAGHETTI¡ÊMember ver.¡Ë¡×¤Ø¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À5¿Í¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖEve, Psyche ¡õ The Bluebeard¡Çs wife¡×¤Ø·Ò¤²¡¢¼ê¤òÂçÃÀ¤ËÆ°¤«¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¡£¡ÖCRAZY¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¥À¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö1-800-hot-n-fun¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈSAKI¤òÃµ¤»¡ª¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£Æ±¶Ê¤Î²Î»ì¡ÖWhere the heck is SAKI¡©¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î1ÀÊ¤À¤±¤¬¡ÈSAKI¥·¡¼¥È¡É¤È¤·¤ÆÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¹¬±¿¤ÊÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢LE SSERAFIM¤«¤é¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Î»Ø¼¨¤Ë¸«»ö¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢2ÁÈ¤ËÊÌ¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢HUH YUNJIN¡¢KAZUHA¡¢HONG EUNCHAE¤Î3¿Í¤Ï¡¢½éÈäÏª¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KAZUHA¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬¿¿·õ¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£3¿Í¤¬¤Ä¤¤¡Ö¥ª¥â¥í¥Õ¥£¥à¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÌû²÷¤ÊMC¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢SAKURA¤ÈKIM CHAEWON¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¡ÖYOASOBI¤Îikura¤Á¤ã¤ó¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊSAKURA¡Ë¡×¡ÖYOASOBI²Ä°¦¤¤¤Í¡ª¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFEARLESS¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ä´¿À¼¡¢²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖBurn the Bridge¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¡ÖUNFORGIVEN¡Êfeat. Nile Rodgers¡Ë¡×¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢KAZUHA¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀú¤ê¡£´ÖÁÕ¤Ë¤ÏKIM CHAEWON¤Î³«µÓ¤ò½é¤á¤È¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖANTIFRAGILE¡×¤Ç¤ÏÈ±¤òÍð¤ì¤µ¤»¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥«¥ó¥Ú¥¿¥¤¥à¡É¤ò¼Â»Ü¡£³«ºÅÃÏ¤´¤È¤ËFEARNOT¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¿´²¹¤Þ¤ë½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡¼¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²ñ¾ìÃæ¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢LE SSERAFIM¤ÈFEARNOT¤Î¡È°¦¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì°ìÌÌ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¡¢°ì½ï¤ËNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMy Melody & Kuromi¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖKawaii ¡ÊProd. Gen Hoshino¡Ë¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤«¤ÄÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¶Ê¡ÖDIFFERENT¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄFEARNOT¤Ë´¶¼Õ¡£KIM CHAEWON¤Ï¡ÖFEARNOT¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡ØLE SSERAFIM¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢FEARNOT³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤ØÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ä¡È¥«¥ó¥Ú¥¿¥¤¥à¡É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤·¤ÆHUH YUNJIN¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë³§¤µ¤ó¤ò¹Ô¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈFEARNOT¤ØÀÀ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ5¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈHUH YUNJIN¤¬µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÃç´Ö¤È²á¤´¤¹Ìë¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖPerfect Night¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±½ä¤êFEARNOT¤Ø¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖNo-Return¡×¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢FEARNOT¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¼Â¸½¡£¡ÖCRAZY ¡ÊEDM ver.¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢LE SSERAFIM¤ÈFEARNOT¤¬¶¸´îÍðÉñ¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤â½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à½éÆü¸ø±é¡É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÆ±¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï2025Ç¯4·î¤Î¿ÎÀî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î4ÅÔ»Ô¡ÊÌ¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦ËÌ¶å½£¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Ë¤È¡¢ÂæËÌ¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥Ë¥é¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥«¥´¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ê¤ÉËÌÊÆÃÏ°è¤ò´Þ¤à¹ç·×18ÅÔ»Ô27¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦ÆüËÜ¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2ÆüÌÜ¤Î11·î19Æü¸ø±é¤Ï¡¢ABEMA¤Ç¹ñÆâÆÈÀê¡¦ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Intro Performance : Born Fire
1. Ash
2. HOT
3. Come Over
Intro Performance¡§Good Bones
4. EASY
5. Swan Song
6. Flash Forward
7. Blue Flame
8. So Cynical ¡ÊBadum¡Ë
9. Impurities
10. The Great Mermaid
11. Pearlies ¡ÊMy oyster is the world¡Ë
12.No Celestial
13.Smart
14. Fire in the belly
15. SPAGHETTI ¡ÊMember ver.¡Ë
Intro Performance¡§Chasing Lightning
16. Eve, Psyche ¡õ The Bluebeard¡Çs wife
17. CRAZY
18. 1-800-hot-n-fun
19. FEARLESS
Intro Performance¡§Burn the Bridge
20. UNFORGIVEN ¡Êfeat. Nile Rodgers¡Ë
21. ANTIFRAGILE
22. Kawaii ¡ÊProd. Gen Hoshino¡Ë
23. DIFFERENT
24. Perfect Night
25. No Return
26. CRAZY ¡ÊEDM ver.¡Ë
½ªÎ».
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¡¢½éÅìµþD¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡É
¢¡LE SSERAFIM¡¢Ç°´ê¤Î½éÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¼Â¸½
¢¡LE SSERAFIM¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×
¢¡LE SSERAFIM¡ÖSPAGHETTI¡×¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯½éÈäÏª
¢¡MC¤Ç¤Ï¡È¥ª¥â¥í¥Õ¥£¥àÁ´³«¡É¡¦YOASOBI´öÅÄ¤ê¤é¤Î´ÑÍ÷¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¢¡LE SSERAFIM¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ßÅÐ¾ì¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡LE SSERAFIM¡¢FEARNOT¤È¡È¶¸´îÍðÉñ¡É¤ÎW¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
¢¡¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç ENCORE IN TOKYO DOME¡×
