LE SSERAFIM・SAKURA、11年ぶり東京ドーム 最後に立ったのは16歳「想像もしていなかった」【‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME】
【モデルプレス＝2025/11/19】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が11月18・19日、東京ドームにて「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」を開催。SAKURAが、11年ぶりに東京ドームのステージへ立った思いを語った。
【写真】LE SSERAFIM、初東京D公演に登場した“特別ゲスト”
2022年にデビューを果たし、今回初の単独東京ドーム公演となった今回。LE SSERAFIMとして3度目のデビューを果たしているSAKURAにとっては、東京ドームのステージに立つことは11年ぶりとなった。MC中には「私、東京ドームに立つのが11年ぶり、16歳が最後の東京ドームということで帰ってきました！」と喜びを語った。
そして、公演ラストの挨拶では「個人的には11年ぶりの東京ドームということで、まさか16歳の時の私が11年後にこういう姿でアイドルをまだ続けていて、新しい仲間たちとステージに立つなんて想像もしていなかった」と自身の過去と現在に触れつつ、「本当に今日のステージを通して、アイドルを続けててよかったなと心から思いました」と感慨深げに語ったSAKURA。「本当にこういう思いにさせてくれたのはファンの皆さんのおかげです」とファンへの真っ直ぐな思いを伝えた。
さらに、「すごく長い間、私のことを応援してくれている皆さんも、そして最近私のことを知ったよっていう方も、こうやって私がアイドルでいるこの時間に私を見つけてくれて、私を好きになってくれて、本当にありがとうございます」と全てのファンへ感謝を伝えていた。
グループとして初となる同ワールドツアーは2025年4月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の4都市（名古屋・大阪・北九州・さいたま）と、台北・香港・マニラ・バンコク・シンガポール、そしてシカゴやサンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演で開催。同公演は、ワールドツアー・日本公演のアンコール公演となっており、グループ初の東京ドーム単独公演となった。なお、2日目の11月19日公演は、ABEMAで国内独占・無料生中継された。（modelpress編集部）
◆SAKURA、11年ぶりに東京ドームのステージへ
◆「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」
