キンプリ永瀬廉、撮影中に「一番ふざけてた」共演俳優明かす「笑わないように口の中を噛んでた」【ラストマン -FIRST LOVE-】
【モデルプレス＝2025/11/19】King ＆ Princeの永瀬廉が11月19日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日全国公開）プレミアム点灯式に、福山雅治、大泉洋、木村多江、吉田羊、宮沢りえとともに出席。撮影中の共演俳優の行動を明かした。
屋外で行われた本イベント。福山は「寒い中、熱い声援でお迎えいただきまして、ありがとうございます。一気に心が温まりました。でも体は冷たいです（笑）」とユーモアを交えて挨拶。永瀬が「どうもみなさまお久しぶりでございます！」と話すと、大泉は「なんかちょっと漫才師さんのような…」と永瀬の挨拶にツッコミ。大泉から「もうちょっと役者っぽい挨拶の方がいいと思う」と指摘された永瀬は「最悪最悪！（笑）」と反応し、「え！？違いましたか！？今の。漫才のテンションでした？」としつつ「懐かしい、この感じ」と大泉との会話を楽しんだ。
その後も、永瀬が「いや〜なんか…」話すと、福山が永瀬の真似をする場面も。大泉は爆笑し、永瀬は「違いますって！やめてください六本木のど真ん中で！」「もう1回やってもいいですか？」と仕切り直したが、大泉は爆笑しており、「やめてください、ほんま！視界に入っちゃうんですよ、爆笑してるのが！」とツッコんでいた。
大泉が「僕が覚えてるのは、君、ふざけてましたよ？本番前にふざけて、笑ってNGとか出してた」と永瀬の撮影時の暴露をすると、永瀬は「一番ふざけてたのは洋さんですよ！」と弁解。「他局のドラマの主人公のモノマネをずっとしてて！お茶を飲むシーンだったんですけど、テレ朝のあの方のモノマネをずっとしてた」と撮影時の大泉の姿を明かした。
それを受け、大泉は「あの頃、できるようになったばかりの右京さんをね」とテレビ朝日系ドラマ『相棒』の杉下右京（水谷豊）のモノマネをしていたと告白。永瀬は「ずっと杉下さんで。悪いのが、僕方向にカメラが向いたとき、（大泉が）ずっと右京さんやから、それにずっと笑ってしまって。笑わないように口の中を噛んでたんですよ」と振り返り「撮影終わったらめっちゃ腫れてました」と打ち明けた。
イベントでは、クリスマスの思い出を話す場面も。永瀬は「私は毎年メンバーと毎年クリスマスプレゼント交換会をしてますね」と笑顔。「額を決めてお互い渡し合おうっていうので。去年も歌番組のときにその会をやって。素敵なクリスマスプレゼントを頂きました」と語った。
本作は、TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された連続ドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』の劇場版映画。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実と、大泉演じる孤高の刑事・心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらに、ドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明し、悲しくも感動的なラストを描いた。（modelpress編集部）
◆永瀬廉「一番ふざけてた」撮影中の大泉洋の姿告白
◆永瀬廉、クリスマスの思い出語る
◆福山雅治主演「ラストマン」
