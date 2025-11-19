※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と助産師・みくの関係は、妻の出産入院中から続いていた。上司の協力を得て証拠を集めた妻は、ふたりを産院へ呼び出した。みくの非公開アカウントから得た情報により、みくの”親友”たちへの接触し証言を得ることに成功していた妻は、証拠をふたりに突き付ける。



ちょうど1年確実なのは…？ガーン！ 自慢なんかするんじゃなかった1年続いた交際を“愛の証”と信じていたみく。しかしこれは愛ではなく慰謝料増額の証に過ぎなかったのでした。恋愛ドラマ気取りの関係も、現実では延長すればするほど代償が大きくなる。安易に”親友”たちに自慢したツケが回ってきましたね、ご愁傷さま。(ぽん子)