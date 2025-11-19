21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/08 - 11/14）
予想　N/A　前回　0.6%（前週比)

22:30
米貿易収支（8月）
予想　-600.0億ドル　前回　-783.0億ドル（貿易収支)

20日
0:00　
ミランFRB理事、金融規制の枠組みについて講演（質疑応答あり）

0:30　
米週間石油在庫統計

2:45　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ヴィンセント加中銀副総裁、経済会議出席

3:00　
米20年債入札（160億ドル）

4:00　
米FOMC議事録（10月28日-29日開催分）
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

6:20　
エヌビディア四半期決算


※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。