ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（11/08 - 11/14）

予想 N/A 前回 0.6%（前週比)



22:30

米貿易収支（8月）

予想 -600.0億ドル 前回 -783.0億ドル（貿易収支)



20日

0:00

ミランFRB理事、金融規制の枠組みについて講演（質疑応答あり）



0:30

米週間石油在庫統計



2:45

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ヴィンセント加中銀副総裁、経済会議出席



3:00

米20年債入札（160億ドル）



4:00

米FOMC議事録（10月28日-29日開催分）

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）



6:20

エヌビディア四半期決算





※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

外部サイト