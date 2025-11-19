ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/08 - 11/14）
予想 N/A 前回 0.6%（前週比)
22:30
米貿易収支（8月）
予想 -600.0億ドル 前回 -783.0億ドル（貿易収支)
20日
0:00
ミランFRB理事、金融規制の枠組みについて講演（質疑応答あり）
0:30
米週間石油在庫統計
2:45
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ヴィンセント加中銀副総裁、経済会議出席
3:00
米20年債入札（160億ドル）
4:00
米FOMC議事録（10月28日-29日開催分）
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
6:20
エヌビディア四半期決算
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
