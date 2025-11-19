■これまでのあらすじ

母に結婚を反対され苦悩する凜。その裏で弟は、同棲資金のために始めたFXで破綻し、実家の金品にまで手を出して全てを失っていた。母の頼みで弟を訪ねた凜は「借りただけ」と開き直る弟に呆れ果てる。そこへ現れたのは、凜の婚約者。部外者扱いする弟に対し、穏やかな笑みを浮かべながら「君って、もしかしてサイコパス？」と告げた。話をすり替え姉を責め立てる弟の姿を見た彼は、今後も家族を巻き込むと察し、静かに封筒を取り出す。「100万円を渡す代わりに、二度と家族に金銭的迷惑をかけない」――そう記された合意書を、弟に差し出すのだった。



■凜を守ろうとする彼…しかし凛の反応は？

■皮肉を返す弟…しかしその胸中は揺れていたお金で凜の安全が守れるのなら――彼はそう考え、「安いものだ」と伝えます。しかし、事情を知らない凜はすぐさま反発します。「家族の問題をお金で解決するなんて、ありえない！」と。たしかに、凜の言うことは正論でした。けれど、当の弟はまんざらでもない表情を浮かべています。とはいえ、プライドが邪魔をして素直に受け入れることはできない様子。「別に、ただ書類を確認していただけ」そう言い訳しながら、吐き捨てるように言います。「こんな奴が婚約者で大丈夫か？」皮肉を込めたその一言に、空気がピリリと張り詰めるのでした。(福々ちえ)