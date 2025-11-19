C&Kが、本日11月19日に配信リリースした新曲「相思相愛 with SOIL&"PIMP"SESSIONS」のMVを公開した。

本楽曲は、昨年10月に鹿児島市で行われた『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』にて、C&KとSOIL&"PIMP"SESSIONSのコラボレーション曲としてサプライズで披露されたもの。音源化にあたって、歌詞やアレンジをアップデートしスタジオレコーディングが行われた。

歌唱をC&K、作詞作曲をCLIEVY（C&K）が担当。演奏はSOIL&"PIMP"SESSIONS、編曲をタブゾンビ（SOIL&"PIMP"SESSIONS）が担当し、絶妙なリズム感と多彩な表現力を持つC&Kのボーカルと、確かな演奏力を持つSOIL&"PIMP"SESSIONSならではのクールなサウンドが、映画のタイトルにある“探偵”というワードにリンクする主題歌となっている。

公開されたMVは、楽曲のレコーディング終了時に収録されたもの。スタジオでの1回限りのパフォーマンスをカメラに収めた、臨場感あふれるC&KとSOIL&"PIMP"SESSIONSの総勢8名による競演となっている。

なお映画『天文館探偵物語』は、11月21日より映画の舞台である鹿児島県にて先行公開され、12月5日よりTOHOシネマズ日比谷ほかにて全国公開。鹿児島での先行公開を記念して、11月27日に鹿児島 天文館公園にてC&K出演のフリーライブが開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）