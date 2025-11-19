¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤Î»àµî¤ò¹ðÇò¡Ö¤É¤¦¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«Àä»¿ÌÂ»ÒÃæ¡×¡¡¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¡Ê51¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¿·î¡Á¶âÍË¡¡Á°8¡§15¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤¬¿ôÆüÁ°¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡¦¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¤é¤ÈÆ±µïÀ¸³è¡¡²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï¾ã³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤äÀ±Ìî¿¿Î¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Î¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥ó¾É¡¦ÃÎÅª¾ã³²¤Î»Ð¤¬¤¤¤ë¤Ë¤·¤ª¤«¤Ï¡¢»Ò¶¡»þÂå¤Ï»Ð¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¿ôÆüÁ°¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë»Ð¤È»ä¤¬¤É¤¦¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Àä»¿ÌÂ»ÒÃæ¡×¤ÈÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï»ä¤¬ÉÂ¤ó¤¸¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é»Ð¤ò»ÜÀß¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤·¡¢»Ð¤ò¤¹¤°»ÜÀß¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ÜÀß¤¬¤É¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¡¢»Ð¤Ï°ì¿Í¤ÇÎ±¼éÈÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»Ä¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¡Ê»Ð¤Ï¡Ë³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Ð¤ËÊ¬¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤·Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ð¤¬Íè¤Æ¡È¥Þ¥Þ»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ»ä¤Ë¸À¤¦¤«¤é¡È¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ª¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Êú¤¤·¤á¤¿»Ð¤¬¥Ý¥í¥Ý¥íµã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È»Ð¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ð¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤Î¾ð½ï¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤·¡¢¤Ç¤â»Ð¤Ï»Ð¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ë¤·¤ª¤«¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉã¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤¬2023Ç¯¤Ë¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È¡Ù¤È¤·¤Æ½ñÀÒ²½¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È2Ç¯ÌÜ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
