¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¹¥¿¡¼¥À¥à2´§½÷²¦¡¦º»ÌïÍÍ¤ÏÍµÆóÏº¤ÈÌµ¸ú»î¹ç ¡ÖEVIL¤Î¼ó³Í¤ë¤Þ¤ÇÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï19Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö½ÍÀ¶¤ÎÌë¡ÁPURGE¡¡NIGHT¡¡OF¡¡TORTURE¡Á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢STRONG½÷»Ò¤Î2´§²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬¹â¶¶ÍµÆóÏº¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¾åÃ«¤ÈHATE¤¬ÍµÆóÏº¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¶§´ï¹¶·â¤«¤é¾ì³°ÍðÆ®¤Ø¡£Å´ºô¤Ø¤Î¹¶·â¤ÈÀèÀ©¹¶·â¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢ÍµÆóÏº¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎÎÏ¤Ç¤Þ¤µ¤ê¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÊá¤Þ¤¨¤ë¤ÈÄ¥¤ê¼ê¤ä¥¥Ã¥¯¹¶·â¡£5Ê¬¤¹¤®¡¢HATE¤¬ºÆ¤Ó²ðÆþ¤¹¤ë¤ÈHOT¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢HATE¤ÈHOT¤¬ÂçÍðÆ®¡£ÍµÆóÏº¤Î¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥í¥Ã¥×¡¢¾åÃ«¤ÎµÞ½ê¹¶·â¤È¤È¤â¤Ë¥À¥¦¥ó¡£¼ý½¸¤¬¤Ä¤«¤º¡¢9Ê¬56ÉÃ¡¢Ìµ¸ú»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çº»ÌïÍÍ¤Ï¡Ö¥ª¥¤¥ª¥¤¥ª¥¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡©Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡©¥ª¥¤¡¢ÍµÆóÏº¤µ¤¢¡¢ÃË¤â½÷¤â´Ø·¸¤Í¤¨¤«¤é¡ª¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÉé¤±¤ë¤«¤éÍðÆþ¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¸«¤¨¸«¤¨¤À¤è¡¢º»ÌïÍÍ¤Ë¤Ï¡ª¤½¤·¤ÆEVIL¡¢º£Æü¡¢º»ÌïÍÍ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ë¤è¤Ê¤¢¡©º»ÌïÍÍ¤¬¤ªÁ°¤Î¼ó¤ò³Í¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ¨¤µ¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÂÇÅÝ¡¦EVIL¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£