お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。

食事を楽しむオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 「だいすきな韓国料理」 オフショットにファン反響 「やばい美味しそうすぎる！！」





梶原叶渚さんは「だいすきな韓国料理」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、黒い衣装を身に着けた梶原叶渚さんが、チーズトッポギや、カクテキなど、様々な韓国料理を、楽しむ様子が見て取れます。







この投稿にファンからは「韓国料理おいしそう」・「やばいカチューシャ珍しいし髪型とお洋服もお嬢様すぎて愛おしい」・「やばい美味しそうすぎる！！こんな時間なのにお腹すいたー！」・「かわいい︎💕︎かんちゃんのおすすめとか好きな韓国料理知りたい！！」などの反響が寄せられています。









梶原叶渚さんは、2024年8月1日に自身のインスタグラムを更新し、スターダストプロモーションに所属することを発表。その後、宣材写真が新しくなったことなど、近況をインスタグラムで報告。







2024年9月8日には「TGCありがとうございました」と、ハートと涙の絵文字で感極まる感謝を記し、「久しぶりに家族でランウェイすることが出来て､本当に嬉しかったですし､楽しかったです」と、梶原ファミリー7人揃ってＴＧＣへ登場したことへの感動を綴っていました。









【担当：芸能情報ステーション】