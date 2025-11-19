Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇÇã¤¦¤Ù¤AppleÀ½ÉÊ10Áª¡Ú¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦Î¢¥ï¥¶¡Û
¡ÚÎ¢µ»¡ÛAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥ÉÇã¤¦¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë
¢£º£Ç¯¤ÎAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÏAppleÀ½ÉÊ¤¬Ç®¤¤¡ª
¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤ÇAmazon¸ø¼°¤è¤ê¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAppleÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢AppleÀ½ÉÊ¤Ï10¡ó¡Á30¡óOFF¤Î³ä°ú¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸ø¼°¤ÎÍ½¹ð¥ê¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥»¡¼¥ë¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ ËÜÅö¤ËÇã¤¦¤Ù¤AppleÀ½ÉÊ10Áª ¤ò¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª ¡Öº£Ç¯¤³¤½AppleÀ½ÉÊ¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö½é¤á¤ÆMac¤äiPad¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ú½àÈ÷¡Û¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇÁª¤Ö¤Ù¤AppleÀ½ÉÊ¤Î´ð½à
¡¦Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇÃÍ²¼¤²¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ
¡¦·¿Íî¤Á¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë
¡¦ÉáÃÊÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤Apple½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê
¡¦ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë
¾åµ¤ò¤â¤È¤Ë10Áª¤ò·èÄê¡ª
¢£¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇÇã¤¦¤Ù¤AppleÀ½ÉÊ10Áª
¢£1. MacBook Air¡ÊM4¥Á¥Ã¥×¡Ë
▶Apple 2025 MacBook Air M4 ¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ 13 ¥¤¥ó¥Á¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯: 16GB¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¡¢ 256GB SSD ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ - ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È + 3Ç¯±äÄ¹ÊÝ¾Ú AppleCare+ for 13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air(M4)
¡ü¡ï194,600
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
ºÇ¿·¤ÎM4¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¡£¾ÍèÀ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À½ÉÊ¡ª
¥á¥ê¥Ã¥È:
°µÅÝÅª¤Ê¹âÀÇ½¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
ºÇ¿·¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ä°úÎ¨¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡£
¢£2. iPhone 16 (256GB)
▶Apple iPhone 16 (256 GB) - ¥Æ¥£¡¼¥ë SIM¥Õ¥ê¡¼ 5GÂÐ±þ
¡ü¡ï139,800
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î24Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
¿·¤·¤á¤ÎiPhone¤¬¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÄÁ¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢·ÀÌó¤Ê¤·¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥á¥ê¥Ã¥È:
ºÇ¿·µ¡¼ï¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
¥»¡¼¥ë³«»Ï¤¬ÃÙ¤¤¡ÊËÜÈÖ¥»¡¼¥ë¤«¤é¡Ë¡¢³ä°úÎ¨¤ÏMacÅù¤è¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê·¹¸þ¡£
¢£3. iPad Air (M3¥Á¥Ã¥×)
▶Apple 11 ¥¤¥ó¥Á iPad Air (M3):128GB¡¢12MP ¥Õ¥í¥ó¥È/¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢Wi-Fi 6E- ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤ + 2Ç¯±äÄ¹ÊÝ¾Ú AppleCare+ for 11¥¤¥ó¥ÁiPad Air(M3)
¡ü¡ï111,600
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
M3¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤ä³Ø½¬ÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¡ª
¥á¥ê¥Ã¥È:
¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¡¢Çö·¿·ÚÎÌ¡¢Apple Pencil Pro¤ËÂÐ±þ¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
Pro¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÈóÅëºÜ¡£
¢£4. AirPods 4
▶Apple AirPods 4 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth 5.3¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ
¡ü¡ï29,800
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢Pro¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¡£²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤È¹âÀÇ½¤òÎ¾Î©¡ª
¥á¥ê¥Ã¥È:
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¡¢²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¹¥¡¢Apple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤¬¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡£
¢£5. Apple Watch Series 10 (42mm)
▶Apple Watch Series 10(GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë)- 42mm¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥×¥é¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥¦¥§ ¥ë¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¤È¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¡¢¾ï»þÉ½¼¨ Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
¡ü¡ï75,800
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤Î42mm¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼ê¼ó¤ÎºÙ¤¤Êý¤ä·ÚÎÌÀ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Çºß¸Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥ê¥Ã¥È:
¾ï»þÉ½¼¨¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¡¢¹âÅÙ¤Ê·ò¹¯ÄÉÀ×µ¡Ç½¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é46mm¤ÎÊý¤¬ÍÍø¡£
¢£Apple Watch Series 10 (46mm)
▶Apple Watch Series 10(GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë)- 46mm¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - S/M¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥¦¥§ ¥ë¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¤È¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¡¢¾ï»þÉ½¼¨ Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
¡ü¡ï80,801
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
Âç²èÌÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤âÂç¤¤¤46mm¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¤Î¸«¤ä¤¹¤µ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥á¥ê¥Ã¥È:
Âç²èÌÌ¤Ç¾ðÊó³ÎÇ§¤¬ÍÆ°×¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤¬ÎÉ¹¥¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
42mm¤è¤ê½Å¤¯¡¢²Á³Ê¤â¤ï¤º¤«¤Ë¹â¤¤¡£
¢£7. Apple Pencil Pro
▶Apple Pencil Pro
¡ü¡ï21,800
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
iPad Air (M3)¤Ê¤É¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤¬ÂçÉý¤Ë¸úÎ¨UP¡£
¥á¥ê¥Ã¥È:
ºÇ¿·¤ÎiPadµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¡¢½ñ¤¿´ÃÏ¤¬²÷Å¬¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
ÂÐ±þ¤¹¤ëiPad¥â¥Ç¥ë¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¢£8. iPhone 14 (128GB)
▶iPhone 14 128GB ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È
¡ü¡ï95,800
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î24Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
A15¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤Ç²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È:
SIM¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤¬°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
ºÇ¿·¤ÎiPhone17¤äiPhone 16¤è¤ê¤Ïµ¡Ç½ÌÌ¤ÇÎô¤ë¡£
¢£9. 11¥¤¥ó¥Á iPad (A16¥Á¥Ã¥×)
▶Apple 11 ¥¤¥ó¥Á iPad (A16): 11 ¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡¢Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢128GB¡¢Wi-Fi 6- ¥·¥ë¥Ð¡¼ + 2Ç¯±äÄ¹ÊÝ¾Ú AppleCare+ for iPad(A16)
¡ü¡ï69,600
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
½é¤á¤ÆiPad¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤ä¡¢Æ°²è»ëÄ°¡¦¥¦¥§¥Ö±ÜÍ÷¤¬¼ç¤ÊÍÑÅÓ¤È¤¤¤¦Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È:
¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¡¢A16¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë½½Ê¬¤ÊÀÇ½¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
¹âÉé²Ù¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤Ë¤ÏM¥Á¥Ã¥×ÅëºÜµ¡¤¬É¬Í×¡£
¢£10. iPad mini (A17 Pro)
▶Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence¡¢8.3 ¥¤¥ó¥Á Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì ¥¤¡¢128GB¡¢Wi-Fi 6E¡¢12MP ¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é/12MP ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á ¥é¡¢Touch ID¡¢°ìÆüÃæ»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
¡ü¡ï78,800
¸ø¼°¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü: 11·î21Æü
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È:
A17 Pro¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤Î¹âÀÇ½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¥µ¥Öµ¡¤È¤·¤Æ¤â¡ý
¥á¥ê¥Ã¥È:
ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¥µ¥¤¥º¡¢¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
¥á¥¤¥óµ¡¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ë¤Ï²èÌÌ¤¬¤ä¤ä¾®¤µ¤á¡£
¢£ AppleÀ½ÉÊ¤ò¸¤¯Çã¤¦¤¿¤á¤Î¡Ú3¤Ä¤Î¹¶Î¬¥¬¥¤¥É¡Û
¸ø¼°Í½¹ðÀ½ÉÊ¤òºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥³¥ì¡ª
¢£1. Àè¹Ô¥»¡¼¥ë³«»ÏÄ¾¸å¤¬¡Úºß¸Ë³ÎÊÝ¤Î¥«¥®¡Û
iPhone°Ê³°¤ÎAppleÀ½ÉÊ¡ÊMacBook Air, iPad, Watch¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë³«»ÏÄ¾¸å¡Ê11/21¡Ë¤Ë³ä°ú¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¡¼¥ëËÜÈÖ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡×ÀïÎ¬¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥»¡¼¥ëÃæÈ×¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2. iPhone¤Ï¡ÚËÜÈÖ¥»¡¼¥ë¡Û¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤â³èÍÑ¤·¤è¤¦
iPhone 16¤ª¤è¤ÓiPhone 14¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë³«»ÏÆü¤¬11·î24Æü¡ÊËÜÈÖ¥»¡¼¥ë¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä°úÎ¨¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëiPhone¤Ï¡¢³ä°ú²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£3. ¡ÚBeatsÀ½ÉÊ¡Û¤âÆ±»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸ø¼°Í½¹ð¤Ë¤Ï¡¢Beats Powerbeats Pro 2¤ÈBeats Studio Pro¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤â11·î21Æü¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÁÀ¤¦Êý¤ÏÆ±»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
▶Beats Powerbeats Pro 2 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó - ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°, Apple H2, IPX4ÂÑ´ÀÂÑ¿å, ºÇÂç45»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë, Apple¤ÈAndroid¤ËÂÐ±þ - ¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ü¡ï35,260
▶Beats Studio Pro - ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ Bluetooth ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó - ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C ¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢Apple¤ª¤è¤ÓAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Î¸ß´¹À¡¢ºÇÂç40»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö - ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ü¡ï44,690
¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ï¸ø¼°¤è¤êÆÀ¡©¤ªÆÀÅÙÈæ³Ó
¡ãAmazon¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ä
¡¦ºÇ°ÂÃÍ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¡¦·¿Íî¤Á¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ò°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¤
¡¦É¸½à¹½À®¤Ç½½Ê¬¤Ê¿Í
¡ãApple¸ø¼°¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ä
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊCTO¡Ë¤·¤¿¤¤
¡¦¼ê¸ü¤¤ÊÖÉÊÊÝ¾Ú¤¬Íß¤·¤¤
¡¦³Ø³ä¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤
¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÏÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
À°È÷ºÑ¤ß¡ÊºÆÀ¸ÉÊ¡Ë¤ÏAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025´ü´ÖÃæ¤Ëºß¸Ë¤¬Éü³è¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ä
▶¡ÚÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊ¡Û Apple iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë 128GB ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È SIM¥Õ¥ê¡¼ (À°È÷ºÑ¤ßÉÊ)
¡ü¡ï31,147
▶¡ÚÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊ¡Û Apple iPad (Âè£·À¤Âå) Wi-Fi 32GB ¥·¥ë¥Ð¡¼ (À°È÷ºÑ¤ßÉÊ)
¡ü¡ï15,600
¢£¡ÚÎ¢¥ï¥¶¡Û¤µ¤é¤ËAppleÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡ª
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥ÉºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡ª
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÂ£¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿Ê¬¤Ï¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¡Ö¥»¡¼¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡.¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¹ØÆþÁ°É¬¿Ü¡Ë¤Î¤¦¤¨
¢ÂÐ¾Ý¥¢¥Þ¥®¥Õ5000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡ÊE¥á¡¼¥ë/PDF/ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ç
¡ü5000¡Á9999±ß¢ª300¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü10000¡Á19999±ß¢ª500¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü20000±ß°Ê¾å¢ª700¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ç¸¤¯Apple¤òÇã¤ª¤¦
¡¦Íß¤·¤¤À½ÉÊ¤Ï¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿
¡¦Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÁÇÁá¤¤È½ÃÇ¤¬½ÅÍ×
Ä¶¿Íµ¤¤ÎAppleÀ½ÉÊ¤Ï¥»¡¼¥ë³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEBÊÔ½¸ÉôYM¡Û