ヒコロヒー、ロケ中に共演者を蹴る!?　南キャン・山里に制止された“愛のムチ”の真相

齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。11月17日（月）の放送では、ヒコロヒーが驚きの告白をする場面があった。

【映像】「謝ることはない」ヒコロヒーが語る、齊藤京子との“当時の関係性”

この日の番組では、齊藤とヒコロヒーが出演した「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」の模様をお届け。イベント内でおこなわれたトークセッションに出席した2人は、マイメロディ＆クロミから寄せられたプライベートに関するさまざまな質問に答えた。

「今だから言える懺悔したいことは？」という質問に対し、ヒコロヒーは「今でこそお互い立場も変わってますけど、当時京子はグループで活動していて、ワシもそんなにテレビも出ていなくて」と前置きしつつ、「京子のことをすごい蹴ったりしてたんですよ。普通に」と驚きの告白をした。当時は“愛のムチ”として手が出ることもあったという。

気の置けない2人だからこそ語られるエピソードなのだが、実際にその様子を見た大物MCからは真剣に止められてしまったという。

「南海キャンディーズの山里さんが番組に出てくださって、ロケ中に『何してんねん！』って京子を蹴った時に、山里さんが走ってきて『京子ちゃんごめんね。ヒコちゃんごめんね。仲良くやろうね！』って。山里さんが誰よりも謝ってくれた」（ヒコロヒー）

まさかのエピソードに会場は笑いに包まれ、齊藤も爆笑。

それでもヒコロヒーはこのことを“懺悔”するつもりはない様子で、「自分は今もこの先も謝ることはないし、この先もどんどん蹴り飛ばしていきたい」とキッパリ語っていた。