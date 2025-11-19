累計部数800万部を突破した『明日、私は誰かのカノジョ』の作者・をのひなおの最新作『パーフェクトグリッター』第3集（小学館）が11月28日（金）に発売される。

『明日カノ』×『パーフェクトグリッター』をのひなお描き下ろしのコラボカード

『パーフェクトグリッター』は、SNSの「いいね」を糧に生きる主人公のモモと、彼女が憧れるインフルエンサーのイチカ――何が嘘で何が本当かわからない、二人の危うい関係を描いたガールズサスペンス。漫画アプリ「サイコミ」にて2024年の11月より連載が始まり、累計発行部数は25万部を突破した。

発売を記念して、『明日、私は誰かのカノジョ』との描き下ろしコラボカードがもらえる書店フェアが2025年11月28日（金）より開催。全国のフェア参加書店にて『パーフェクトグリッター』シリーズのコミックス1冊購入ごとに、「『パーフェクトグリッター』×『明日、私は誰かのカノジョ』の描き下ろしコラボカード（全2種）」がプレゼントされる。描き下ろしイラストは【イチカ×雪】、【モモ×ゆあ】の2種類。

ほかにも「サイコミ」からは11月に計10タイトルの紙書籍が発売される。35歳契約社員、妻の尻に敷かれ家に居場所のない“社会的弱者”の男性を描く田辺チカ『弱男 -僕とモラ妻-』や、「信用度」なる階級制度が敷かれた管理社会を舞台に繰り広げられるディストピアボーイ・ミーツ・ガール、宇津江広祐『ブレイクニューワールド』など、注目作が並んでいる。

■『パーフェクトグリッター』3集 あらすじ「女の子は、こわい」モモの依頼を受けイチカの捜索を始めた探偵、山卯（やまう）。イチカの動画が撮られたホテルに調査に来た彼はそこである発見をする。その「発見」とは……一方、突然ミユから呼び出されたモモはミユからイチカについて新たな話を聞かされる。消えたイチカに少しずつ近づいていくかに見えるモモだったが、それに合わせてイチカにまとわりつく黒い世界が静かに、しかし確かにモモに迫りはじめた。

