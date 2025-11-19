秋になると色づく植物は多いですが、街路樹でよく見るイチョウも、鮮やかに色づく植物のひとつです。

【写真を見る】「伝統あるイチョウ並木にはギンナンが落ちる？」黄金色になる理由は？大気汚染に強く病害虫が非常に少ない優秀な街路樹

イチョウのユニークな生態について、生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

イチョウは生きた化石

──イチョウは古くから存在する植物だそうですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「イチョウは身近な植物でありながら、その歴史は驚くほど古く、文字どおり生きた化石です。





伝統あるイチョウ並木にはギンナンが落ちる なぜ？

イチョウの最古の化石は約2億7000万年前、ペルム紀にまでさかのぼり、恐竜時代が始まるよりも前にはすでに祖先が存在していました。しかも、その姿形は当時からほとんど変わっていないとされる、植物界でも屈指の古参です。イチョウはスギやヒノキと同じ裸子植物の中でも雌雄異株と呼ばれ、オスの木とメスの木があります。ただし、針葉樹や広葉樹のどちらにも属さず、イチョウ類という独立した系統を形成しており、現存種はこの1種だけです。分類学的には極めて特異で、植物進化の系統樹の片隅にひっそり残った最後の生き残りのような位置づけです」

──筆者の母校の岡山大学では、イチョウ並木が有名ですが、美しい黄葉の記憶とともに「ギンナン」の臭いも思い出します。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「イチョウの中でも実をつけるのはメスの木だけで、現在更新される街路樹では原則オスの木が使われるそうです。



それなのに、市街地でどう見てもメスの木が混ざっているのはなぜでしょうか。



最大の理由は 若木の段階では性別が判別できない ことにあります。



イチョウは成長して実をつけるようになって初めて『メスだった！』と分かることが多いのです。



さらに、昭和期までの植栽では 実生苗（種から育てた苗） がよく使われ、オスの木だけを計画的に増やす接ぎ木が一般化していませんでした。



このため、大規模な街路樹の整備ではイチョウの性別が読みづらく、結果としてメスの木が混ざるケースが多かったわけです。



また、当時は現在ほど匂い問題に敏感ではなく、地域によっては『季節感があってよい』としてあえてメスの木を残した例もあります。



いまの基準で見ると不思議でも、時代背景としては自然な判断だったとも言えるでしょう」

優秀な街路樹イチョウ 大気汚染に強く病害虫が少ない

──イチョウは、街路樹としてはとても優秀だと聞いたことがあります。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「イチョウが街路樹として愛されてきた背景には、理由がいくつもあります。



大気汚染にとても強く、排気ガスや都市の汚れに耐えるタフさは、古い時代から認識されてきました。



病害虫が非常に少ない、というのも特徴で、独特の進化をしてきたため、イチョウに適応した害虫がほとんどいません。



イチョウは生物の世界でも孤高のオンリーワンな存在です。



イチョウはとても丈夫で、剪定に強く、古い枝を落としても芽が出やすく、樹形も整えやすく管理しやすいです。



含水量が多い幹は燃えにくく、防火樹として、その丈夫な樹幹は防風林としても寺院周辺にも多く植えられてきました。



樹齢900～1000年級の個体も普通に存在するほど長寿命、剪定さえしていれば街並みの象徴を長く維持できます。



気候適応力が高く、夏の暑さにも冬の寒さにも強く、日本全国で安定して生育します。



これほど多くの長所を兼ね備えた街路樹は珍しく、各地に名物イチョウ並木が生まれたのも納得です」

"信仰の象徴"として守られた

──イチョウは長寿命という話がありましたが、寺社の境内などに大木があることも多いですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「イチョウはもともと日本の木ではなく、原産地は中国・浙江省付近とされます。



太古の昔から存在し、大量絶滅をいくつも乗り越えつつ、人の文化が花開くとともにその移動とともに世界へ広がりました。



日本には平安時代に仏教とともに伝わり、寺院に植えられたと考えられています。寺社に残る巨大なイチョウは、信仰の象徴として守られてきた木でもあります。



室町時代には薬用植物としての記録が登場し、江戸時代にはギンナンが広く食用に。



葉が押し花のしおりのように本に挟まれて防虫効果を期待されていたなど、生活に密着した使われ方もしてきました。



イチョウは外来植物でありながら、長い時間をかけて日本文化の一部となった植物のひとつです」

イチョウの名は誤記に由来？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「イチョウは、実は悲しい誤字のまま名前が固定されてしまった存在でもあります。



イチョウの学名は Ginkgo biloba。この “Ginkgo” は、実は誤記に由来します。



もともとは中国語の『銀杏（ぎんきょう）』を 『ginkyo』 と書くつもりが、記録者が『ginkgo』 と誤って書いたのか、字が汚くて読み間違えたのか、誰もその誤りに気付かぬまま学名として登録されたとされています。



学名は一度採用されると原則変更できないため、この誤字は未来永劫残ることに。学名界の伝説的なうっかりミスの代表例です」

イチョウはなぜ鮮やかな黄色に？

──紅葉も終わりに近づきましたが、イチョウはなぜ鮮やかな黄金色に染まるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「イチョウの黄葉は、色がつくのではなく、緑が急速に消えることで黄色が浮かび上がる現象です。



秋になり日照時間が短くなると、イチョウは冬支度に入り、葉への栄養供給を止めます。



すると鮮やかな緑色をしていたクロロフィルが急速に分解されてなくなり、もともと葉に隠れていたカロテノイドが前面に現れます。



こうしてイチョウは、本当は緑色がなくなっただけなのですが、まるで黄金色に色づいたように見えるのです。



イチョウはこの切り替えが非常に急速で、緑から黄色への変化が一瞬で起こるように見えることもあり、まだら模様のイチョウを見られる時期はごくわずかです。



ムラなく均一の黄金色が広がるのは、この効率的な生理メカニズムのおかげなのです」