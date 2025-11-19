チャイナエアライン「ズートピア2」特別塗装機就航 成田や関西にも／台湾
（台北中央社）台湾の航空会社チャイナエアライン（中華航空）は19日、米ディズニーのアニメ映画「ズートピア2」のキャラクターなどをボーイング777-300ER型機の機体に施した特別塗装機の運航を開始した。高星潢董事長（会長）は、主に台北―ロサンゼルス線で運航する他、台北―オンタリオ、バンコク、成田、関西線にも投入すると語った。
北部・桃園国際空港で開かれた記者会見で高董事長は、台湾の航空業界史上初となるディズニー特別塗装機だと説明。親子連れの利用が多い路線に投入するとした。今後のさらなるコラボレーションにも期待すると語った。
陳漢銘総経理（社長）は今回の特別塗装機のため、ディズニー側と約6カ月にわたり協議を重ねたとし、約半年間運航すると述べた。また今後別のディズニーキャラクターとコラボレーションすると明らかにした。
チャイナエアラインによると、2026年にはボーイング787-9型機を導入し、長距離路線の運航体制を改善する計画だという。来年末の旅客機数は今年よりも8機多い75機となる見通し。
（江明晏／編集：齊藤啓介）
北部・桃園国際空港で開かれた記者会見で高董事長は、台湾の航空業界史上初となるディズニー特別塗装機だと説明。親子連れの利用が多い路線に投入するとした。今後のさらなるコラボレーションにも期待すると語った。
チャイナエアラインによると、2026年にはボーイング787-9型機を導入し、長距離路線の運航体制を改善する計画だという。来年末の旅客機数は今年よりも8機多い75機となる見通し。
（江明晏／編集：齊藤啓介）