期間限定での運航再開が決まっていた中国南方航空の『新潟－中国・ハルビン』を結ぶ路線について、再開中止となることがわかりました。



9月から運休している中国・ハルビン線は、中国の旧正月や春節などの時期に合わせ2026年1月～3月までの期間限定での運航再開が決まっていました。



しかし、県空港課によりますと18日、中国南方航空から「運航の再開を取りやめる」と連絡があったということです。中国南方航空は理由について「運航計画の見直し」としていて、中止については今後正式発表するということです。



中国政府の渡航自粛勧告の影響で、旅行業界などでは影響が出始めています。