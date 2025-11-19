今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」に投稿された1本の映像です。再生回数は2万回を超え、「べったりで可愛いですね」「愛されてるな～」「お母さんに甘えてる気分なのかな」などたくさんのコメントが寄せられています。

【動画：保護された黒猫→先住猫のことが大好きになった結果…かわいすぎる行動】

心を開いた子猫

今回登場するのは、保護された黒猫の子猫です。ある日のこと、子猫は投稿主さんへの警戒心がかなり薄くなったようで、投稿主さんが近づいても逃げなくなりました。投稿主さんがやさしく体をなでると、ゴロゴロと甘えた声を出しています。

先住猫のむぎくんのことが大好き

続いて、子猫は部屋の中を歩き始め、先住猫の「むぎくん」に近づきます。子猫はむぎくんのことが大好きなようで、必死にむぎくんの後を追っていきます。むぎくんがどの方向に行っても、後を追って体をすりすりする姿は、なんともけなげです。

むぎくんが横になってくつろいでいると、やはり子猫は体をすりすり。優しいむぎくんは、寝転びながらもしっぽを振って、子猫と遊んであげているようです。しっぽの動きが面白いのか、子猫はしっぽに釘付けになっています。

むぎくんと遊ぶ子猫たち

すると、それまで奥に隠れていた、子猫の弟猫も出てきました。弟猫も、むぎくんのしっぽに夢中。2匹の子猫たちは、しっぽの動きを目で追いながら、かわいい手を必死に出してしっぽをつかもうとしています。優しいむぎくんは、嫌がる様子もなく子猫たちと遊んであげています。

しばらくして、むぎくんが立ち上がって動き始めると、やはり後をついていく子猫たち。むぎくんのことが大好きな子猫と、面倒見のいいむぎくんの様子を見ていると、ほっこりした気持ちになります。

この投稿には、「むぎ君の仔猫モテは、本当に凄すぎる！最強ベビーシッター」「おうちがあんしんできる場所だとわかったのね…！」「クロちゃん達むぎくんにべったりで可愛いですね」「ムギ君は子猫の心を、ときほぐしますね。」「すっかりむぎくんのストーカーになったお姉ちゃん」「むぎくんに皆べったり！むぎくんも大変ですね」「無邪気に遊んでくれてナデナデさせてくれるようになって嬉しいですね。」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」には、むぎくんや子猫たちの様子がたくさん投稿されています。また、保護猫活動の様子も頻繁に更新されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。