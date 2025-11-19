Image: Moonlex

昨今、増え続けるヘルストラッキング端末。スマートウォッチはもちろん、画面のないトラッキングバンドやリング、イヤリング、イヤフォンなど、ヘルス機能がより多様なモノに搭載されています。そして、新たなプロダクトがまた1つ。

眠りをモニタリングしてくれるベッドサイドランプです。

眠りに関すること全部やります！

Moonlexのベッドサイドランプ「Sunflower」は、眠りに関することを全部担うスマートランプ。目覚まし機能？ あります。ライトの自動点灯・消灯？ 明るさ調整？ あります。BGMのオン・オフ？ あります。睡眠モニタリング？ あります。睡眠レポートの提供？ もちろんあります！ AI搭載で、会話型でタスクをお願いできるようです。

ウェアラブルの睡眠トラッカーと違って、身につける必要がないのがメリット。眠りのみに特化したガジェットです。眠りを中心としたスマートホームのハブ端末という感じかな。

現在、公式サイトで数量限定で予約受付していますが、近日中にKickstarterでのクラファンプロジェクトもスタート予定とのこと。細かいスペックを含めた詳細はKickstarterで明らかになるのかな？

Source: Moonlex