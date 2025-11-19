技術突破と投資急増、「人工太陽」が商業化へ加速―中国

「人工太陽」と呼ばれる制御可能な核融合が今年に入ってから、しばしば資本市場での人気ランキングに登場しています。11月18日現在、Wind核融合指数（中国の金融情報サービス会社Windが算出・公表している「核融合関連企業・テーマ株の動向を示す株価指数）は今年に入ってから60％近く上昇しました。その背後には、融合エネルギー技術が科学研究の領域から工学的実践、商業化へと加速的に進んでいることが挙げられます。

これについて、民間の核融合スタートアップ企業である星環融合エネルギーの創始者・CEOの陳鋭氏は、核融合産業の発展の「加速」を強く実感しています。陳氏は「中国の核融合の商業化プロセスは重要な飛躍を遂げつつある。国家の指導と市場の活力の両方によって推進される核融合発展システムが既にはっきりと形になっている」と述べました。

業界関係者は、今後5年間で核融合産業に最も求められるのは、コアハードウェアとシステム制御における工学的ブレークスルーであり、中国では今年、制御可能な核融合領域の会社が立て続けに設立され、100億元（約2180億円）を超える資金がこの領域に投資されていると紹介しました。（提供/CRI）