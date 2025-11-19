WHITE SCORPION¡¡¿·¶Ê¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡¡AOI¡Ö³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡×
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤¬¡¢£±£°·îÈ¯Çä¤Î£²£î£ä¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö£Ã£ï£ò£î£å£ò¡¡£ï£æ¡¡£í£ù¡¡£è£å£á£ò£ù¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ò£±£¹Æü¸á¸å£¹»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¤è¤êÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤ÏÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥³¥ì¥ª¤ÎÁ´ÂÎÁü¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤òºîÉÊ¤´¤È¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦£Á£Ï£É¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°áÁõ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Î¥«¥Ã¥È¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢£±¶Ê¤Î´Ö¤Ë¤ß¤ë¤ß¤ë»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼ÀÁö´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£±£²·î£±£³Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¤Î¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç·ëÀ®£²¼þÇ¯µÇ°¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£