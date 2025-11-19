美味しそうなの発見ッ！！【シャトレーゼ】ちょっとした手土産に◎「新作スイーツ」をチェック

【シャトレーゼ】で手土産にも良さそうな「新作スイーツ」を買いませんか？ おしゃれなビジュアルのスイーツが集まっていて、自宅用・手土産用にそれぞれ用意したくなるかも。今回は新作の中から特に美味しそうなものをピックアップ。シュークリームやカップデザートなど、バラエティ豊かなラインナップでお届けします。

個包装で渡しやすい「ダブルシュークリーム 茨城県産和栗」

個包装で手土産にも渡しやすいこちら。茨城県産和栗が使われた季節限定の新作シュークリームです。2種類のクリームがたっぷり詰まった、断面の色味が映えるおしゃれなビジュアル。インスタグラマー@mame48goさんいわく「和栗の香りがしっかりしてて、軽いのに濃厚」と、ほどよい満足感も与えてくれそうです。

贅沢なトッピングが映える「Dessertパルフェ 北海道産フロマージュ」

カップ系で手軽に食べられそうな季節限定の新作パルフェ。トッピングの贅沢感が華やかに映えるおしゃれな一品に仕上がっていて、手土産にも喜ばれそうです。公式サイトによれば「チーズクリーム」や「マスカルポーネクリーム」に「ラズベリーソース」を忍ばせているとのこと。華やかでフルーティーな風味が心地よく感じられそうです。

たっぷりのムースが入った「お芋たっぷりモンブラン」

紫と黄色のバイカラー感が映えるおしゃれな季節限定の新作モンブラン。高さのあるケーキの中には、公式サイトによると「シルクスイートのムース」がたっぷり詰まった贅沢仕立てです。さらに「紅はるか芋の甘露煮」まで入っており、しっかりと食べ応えも感じられそう。自分へのご褒美や手土産にいかがでしょう。

コーンで味わえる「チョコマカレッタ ザ ビターキャラメルソフト」

アイス系の新作として登場した季節限定のこちら。コーンにキャラメルアイスを合わせた一品は、片手で食べやすく、ちょっとした手土産にもうってつけです。ぐるぐるの渦巻きが模様のように映えるおしゃれなビジュアル。公式サイトによれば「パリパリチョコ」が巻かれており、コーンのザクザク感も相まって、食感の良さがクセになるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino