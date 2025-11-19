2021年ドラフト12巡目のコップ

米大リーグのドジャースは40人ロースター登録期限となった18日（日本時間19日）、ロナン・コップ投手を登録したと発表した。身長201センチ、23歳有望左腕に日本人ファンからも期待の声が上がった。

コップは2002年7月28日生まれの23歳で、2021年ドラフト12巡目でドジャースから指名された。

今季は3Aオクラホマシティと2Aタルサで過ごした。ドジャースの球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」は、「49試合（57回2/3）で防御率3.43、91奪三振を記録した。マイナー5年目のシーズンで奪三振率（K/9）が14.2。そして、シーズン通してわずか1本しか本塁打を許さなかった」と紹介。「MLBパイプラインによれば、23歳のコップは速球とスライダーの2球種を持っており、共に60グレード（最高評価）を受けている」としている。

コップのロースター入りで、ドジャースは40人枠を使いきらない39人となった。マイナーリーガーが長年に渡って埋もれてしまうことを防ぐ「ルール5ドラフト」で、コップが他球団に流出することを防いだ。

昨季は同様に左腕のジャック・ドレイヤー投手を流出阻止のため、登録期限日にロースターに登録。ドレイヤーは今季メジャーデビューし、67試合で防御率2.95と活躍した。

X上の日本人ファンからは、「リリーフの若返りめちゃくちゃできてるなドジャース」「去年はこの枠にドレイヤーが選ばれて今年大活躍。コップも来年飛躍するか！？」「ルール5の対象だった左腕投手のコップを40人枠に追加、楽しみ」など期待の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）