アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかが14日に発売されたグラビアムック誌「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）に登場した。



【写真】可愛らしい表情と、ド迫力の“大人”な部分 瀬戸みるかマジですごすぎ

全ての衣装で「花」を使用したグラビアでは、かわいい花から妖艶な花に成るようなイメージで瀬戸のかわいらしさと色っぽい魅力を収録。また「あなたが明日を生きるため、私たちは今日を闘う」というグループのスローガンから着想を得て「花＝生命力」と位置づけ、生きることのあでやかさ、美しさを鮮やかに切り取った。



公開されたカットでは、窓辺に座って大胆に開いた胸元に花をあしらった姿などを披露。瀬戸の持つ無垢（むく）なかわいらしさと、大人の女性としての色香が交錯している。



自身のXでも「今回は花をテーマに儚く強く美しく撮っていただきました」と撮影を振り返り「色んなみるかを引き出してくれるBLTさんに大大感謝です」とつづった。



同号は桃月なしこが表紙を飾り、沢美沙樹、風吹ケイ、山田あいも登場している。



（よろず～ニュース編集部）