夜遅くまで起きている飼い主さんを心配して、猫が…？すぐに寝なければと思わせるその表情が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で170万再生を突破し、「早く寝なよ～？って心配してる感じの目つきしてる気がしてくる笑」「かわいすぎてないた」といった声があがりました。

【動画：夜遅くまで起きていたら、『様子を見に来た猫』…胸がきゅっとなる『愛おしすぎる表情』】

ちょっぴりビビリなメルくん

TikTokアカウント「@meruandyoru」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「メル」くんが、夜更かしをしている飼い主さんの元へとやってきた時の様子をおさめた動画です。

ブリティッシュショートヘアの弟「ヨル」くんと暮らすメルくんは、少しビビリな性格らしく、背後から突然ヨルくんが現れると、露骨にビクッと反応してしまうこともあるのだそう。

飼い主さんが夜更かししていると…？

メルくんは飼い主さんの足元で寝るのが好きで、時には飼い主さんの足を枕にして眠ることもあるのだとか。そんなメルくんはある日、飼い主さんの就寝がいつもより遅くなってしまうと、いつまでもベッドに来ないことを心配したのか、なんとそっと様子を見にきてくれたそう。

メルくんはお座りをして、尻尾の先を左右に振りながら、じっと飼い主さんを見つめていたそうです。しかし、夜更かしが辛かったのか、その表情はどこか眠そうで、少し困っているようにも見えたといいます。そのなんとも言えないお顔があまりにも可愛らしくて、思わず胸がときめいてしまいます。

呆れ顔を浮かべることも…♡

またメルくんは、逆に飼い主さんが朝遅くまで眠っていると、まるで呆れているかのような表情を見せることも。ある朝、ヨルくんと仲良く並んで横になっていたメルくんが飼い主さんの起床に気がつくと、「やっと起きたか」というお顔で見つめてきたそう。

眠そうなお顔も、ちょっぴり呆れたお顔も、どちらも可愛らしくて、その豊かな表情は見ているだけで癒されます。

メルくんの心配そうなお顔に23.1万件もの高評価がついたこの動画には、「まるで人間のような表情♡心配顔かわいすぎる」「「おまえ、ねないの...？」って顔してる」「心なしか心配してる目つき笑」「朝も夜も飼い主の生活リズム把握してて偉い」「猫好きじゃないのに、この猫ちゃんお顔が綺麗すぎてやばいかわいい。目が優しいからかな、いや、鼻と口のラインも綺麗」「可愛過ぎて震えてる」といった絶賛のコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@meruandyoru」では、表情豊かなメルくんが飼い主さんの様子を見にきてくれる姿や、ご飯やおやつをおねだりするヨルくんの可愛らしい姿を、多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@meruandyoru」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。