福山雅治、大泉洋のいる北海道に安心感「いろんな許可とか全部通っちゃうんじゃないか」
福山雅治と大泉洋が19日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』プレミアム点灯式に、永瀬廉、木村多江、吉田羊、宮沢りえと共に出席。北海道での撮影を振り返り、福山が「大泉さんのいる北海道は安心感があった」と話す場面があった。
【写真】永瀬廉とのトークがめっちゃ楽しそうな福山雅治＆大泉洋
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。映画版では、さらに強い絆を手にした二人が、史上最大の難事件に挑む。
本イベントは屋外で行われており、福山は「寒い中、熱い声援でお迎えいただきまして、ありがとうございます。一気に心が温まりました。でも体は冷たいです（笑）」とあいさつ。撮影現場での様子を福山は「素晴らしかったです」と明かした。
宮沢がロケーションが素晴らしかったと話すと、大泉は「そうですね。我が北海道！ 私の北海道が華を添えました」とニヤリ。福山は「やっぱり安心感がありましたよ。大泉さんがいる北海道。いろんな許可とか全部通っちゃうんじゃないかって。大使館とか。そういう安心感がありました」と語り、大泉は「言ってください。使いたいところがあれば」と自信を覗かせた。
大泉は「やっぱり函館で撮影してるときに、さすがに福山さんもおかしいと思ったのか、『なんで今回函館？ やっぱり（福山の出身地の）長崎でやってほしいなぁ』っておっしゃってましたよ」と福山のモノマネをして告白。すると福山は「だって大泉さんは『ラストマン』の前に『コナン』やられてたでしょぉ？」とクセがある“福山のモノマネ”をして反応した。大泉は「僕より濃い福山やるのやめて！ どんどん濃くなってる（笑）」とツッコミ。それでも福山はやめずに続け「誰かわからないじゃなぁい」と笑った。
福山は「もし次にこの『ラストマン』が続いていくとしたら、長崎でやってほしいな」とリクエスト。イベントは和気あいあいと進み、福山は「こんな感じでですね、現場はすごくオンもオフも楽しい時間でした」と振り返った。
『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』は、12月24日より全国公開。
