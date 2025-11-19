Ë§º¬µþ»Ò¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤Á¤é¤ê¡ÖÂ¤Û¤Ã¤½¡¼¡ª¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤Ë§º¬µþ»Ò¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡Ë§º¬¤Ï¡Ö¡ôspoon.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡Öspoon.2025Ç¯ 12·î¹æ¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ë§º¬¤Î¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÀäÂÐÎÎ°è¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÈþµÓ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤Û¤Ã¤½¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¤Û¤ó¤È¤ËÁ´Éô¤¬Æ´¤ì¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Ë§º¬µþ»Ò¡Ê¤è¤·¤Í ¤¤ç¤¦¤³¡Ë
1997Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÉ½»²Æ»¹â¹»¹ç¾§Éô¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤âÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖË§º¬µþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yoshinekyoko¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤Ë§º¬µþ»Ò¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡Ë§º¬¤Ï¡Ö¡ôspoon.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡Öspoon.2025Ç¯ 12·î¹æ¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ë§º¬¤Î¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÀäÂÐÎÎ°è¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡£
¢£Ë§º¬µþ»Ò¡Ê¤è¤·¤Í ¤¤ç¤¦¤³¡Ë
1997Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÉ½»²Æ»¹â¹»¹ç¾§Éô¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤âÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖË§º¬µþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yoshinekyoko¡Ë