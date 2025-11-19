食楽web

JR東京駅構内の大型エキナカ商業施設・グランスタ東京では、ホリデーシーズン＆クリスマスに向けた新作スイーツが数多く登場し、連日多くのお客さんが足を運んでいます。

品定めに時間はあまりかけたくない。でも贈って喜ばれるものを選びたい……という方のために、今回はオススメの5品をピックアップしました。

なお、ショップによって販売期間（終売日を含む）が異なっていますので、事前にチェックを済ませてグランスタ東京に向かってくださいね！

ピスタアンドトーキョー「サブレサンドピスターシュ」

3個入 1728円

ピスタチオスイーツ専門店『PISTA & TOKYO（ピスタアンドトーキョー）』の新作スイーツは、「サブレサンドピスターシュ」。

ピスタチオをブレンドしたベイクドチーズケーキを、しっとり香り高いサブレでサンド。ピスタチオのコク深い味わいを引き出したベイクドチーズケーキと風味豊かなサブレが織り成すハーモニーが魅力です。

なお、ショップは11月30日までの期間限定出店。それまでに、絶品ピスタチオスイーツをゲットしてみては？

●DATA

出店場所：1F 新幹線北乗り換え口前催事場（改札内）

販売期間：2025年11月10日（月）～11月30日（日）

メゾンカカオ（カカオハナレ）「ハナレの団らんモナカ あまおう」

5個入 3456円

鎌倉発祥の和菓子ブランド『カカオハナレ』の看板商品「団らんモナカ」の冬限定バージョンが、この「ハナレの団らんモナカ あまおう」です。

コロンビア産カカオを使用したふんわり軽やかなチョコレートクリームをサクサクの最中皮に詰め、「あまおう苺」を合わせて一つずつ職人が手仕事で作り上げています。どんなシーンでも最上級のおもてなしを美味しく演出してくれそうな逸品スイーツです。

●DATA

出店場所：1F 吹き抜けエリア

販売期間：2025年11月1日（土）～

アイボリッシュ「リミテッドボックス」

9個入（メープルショコラサンドクッキー×4、フレンチトーストフィナンシェ×5） 2376円

フレンチトースト専門店『Ivorish（アイボリッシュ）』の「リミテッドボックス」は、「メープルショコラサンドクッキー」と「フレンチトーストフィナンシェ」をオリジナルデザインの缶に詰め合わせたアソートパックです。

「メープル～」はメープルソースをチョコレートで包み込み、クッキーでサンドした催事店限定販売の希少なクッキー。「フレンチ～」はパン粉を入れてふんわりもっちり食感に仕上げたパン型のフィナンシェで、焼きたてのフレンチトーストを思わせる味わいです。

グランスタ東京での出店最終日となる11月30日までの期間限定販売です。

●DATA

出店場所：1F 新幹線北乗り換え口前催事場（改札内）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

フェアリーケーキフェア「プチカドーサンタ」

1缶 1300円

カップケーキとビスケットのお店『Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）』では、クリスマススイーツ第1段としてショートケーキやクッキー缶など4種類を販売しています。

注目の一品「プチカドーサンタ」は、ヨーロッパで“幸福の種”と呼ばれるお祝い菓子「ドラジェ」をお店オリジナル仕様にアレンジした一品。

チョコレートを纏わせた香ばしいアーモンドを、パステル調の淡く優しい4色の砂糖で包み、アーティスト・前田ひさえ氏によるサンタクロースのデザイン缶にパッケージしています。思わず笑顔がこぼれてしまう、見て楽しく食べて美味しいお菓子でクリスマスを楽しんでみて！

●DATA

出店場所：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年11月1日(土）～12月25日（木）

ベックスコーヒーショップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」

1杯（Hot/Cold）530円～

グランスタ東京での散策に疲れたら、今年30周年を迎えた『BECK'S COFFEE SHOP（ベックスコーヒーショップ）』の期間限定ドリンク「加賀棒ほうじ茶ラテ」ともに一息付いてみてはいかが？

新茶の茎だけを浅く焙煎した「加賀棒ほうじ茶」とミルクを合わせ、通常のラテとは一味違うほうじ茶の豊かな香りとコク深いミルクのハーモニーを愉しむことができます。

派生メニューとして、黒蜜をかけたエスプーマホイップをトッピングした「黒蜜 加賀棒ほうじ茶ラテ」（580円～）と、黒蜜がけエスプーマホイップ＋北海道産小豆のつぶ餡＋きな粉の「黒蜜きな粉あずき 加賀棒ほうじ茶ラテ」（630円～）もあります。

●DATA

出店場所：1F 丸の内南口改札（改札内）

販売期間：2025年11月5日（木）～12月15日（月）予定