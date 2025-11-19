11人組ボーイズグループINIが19日、都内で、INI WINTER SINGLE“THE WINTERMAGIC”リリース記念イベントを行った。

歓声を浴びながらステージに登場し、「Present」を披露した。冬らしいロマンチックな楽曲で、集まったファンからは「最高！」の声が数多く飛んだ。

メンバーとファンの距離がとても近い中で行われたイベント。同作が11月18日付のオリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得したことや、発売初日50万枚超えを記録したことも発表され、メンバーとファンが一緒に喜ぶなど、一体感のある雰囲気で進行した。

同作のテーマが「この冬INIが贈る、解けない魔法をプレゼント」であることから、「絶対に解けないであろう激ムズクイズ」企画に挑戦した。

コーナーの1つで、難読漢字の解読に挑戦。メンバーが頭を抱える中、許豊凡（27）が明晰（めいせき）な回答を連発。「氷柱」「嚔」を「つらら」「くしゃみ」とあっさり読み、メンバーも「すげー！」と驚きを隠せなかった。中国出身であることから漢字に強く、また朝の情報番組でコメンテーターも務める実力を遺憾なく発揮した。

クイズ企画では、メンバーが時折会場のファンに「分かる？ 」と投げかけながら、クリア条件の正解数を達成しご褒美のケーキをゲット。メンバーは目を輝かせた。

最後に、メンバー1人ずつファンへあいさつをした。藤牧京介（26）が「僕たちINIはMINI（ファンの総称）の皆さんがいるからこそ存在するグループです。本当にいつもありがとうございます」と感謝を伝えると、リーダー木村柾哉（28）はシングルの好調な売れ行きにも触れ「信じられないくらいすごいことが起きている。とにかくMINIの皆さんにはありがとうございますと伝えたいです」と続けた。「皆さんのことをこれからも暖かくしていけたらなと思います。寒い冬一緒に暖まりましょう」とほほえんだ。

終始和やかな雰囲気で進行したイベントで、メンバーはファンとの絆を再確認した様子だった。