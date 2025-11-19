クマに襲われないためには遭遇を避けることも重要です。上智大学の准教授がクマと遭遇するリスクをAIで分析し、マップ化しました。自治体のクマ対策にも活用してほしいと話しています。





濃淡に色付けされた新潟県の地図。クマとの遭遇リスクをAIで分析した「クマ遭遇予測マップ」です。

開発したのは上智大学でデータサイエンスを専門とする深澤佑介准教授です。



【上智大学 深澤佑介准教授】

「いま各県で（クマとの）遭遇人身被害が相次いでいることから人命優先で私の技術で貢献できるのであれば」



マップにはJAXAが人工衛星で取得した地形のデータのほかどのような木が生えているかというデータ。



さらに人口分布や過去のクマの出没記録など様々なデータをもとにしています。



例えば、秋田市。ことし9月と10月を比べると遭遇リスクが高い赤色で示された場所では実際にクマと遭遇したことを表すバツマークが多いことが分かります。



一方、県内では……五泉市をみてみます。



【上智大学 深澤佑介准教授】

「山から流れている川沿いを伝ってクマが発生しているように見受けられましてそのへんですと遭遇の赤い丸ですね。確率が高く予測されていると思いました」



深澤准教授は専門家に聞き取りをする中で、ある特徴が見つかったといいます。



【上智大学 深澤佑介准教授】

「高齢化が進んでいる地域は非常に重要だと出てきまして」「クマの生態の専門家に聞くと高齢化が進んでいる地域は空き家が多いと」



柿を好み人里に出没するクマ。高齢化率が高い地域では空き家が多く、柿の処分ができないため出没が増えるといいます。



【上智大学 深澤佑介准教授】

「いまAIカメラとかドローンとか様々な（クマが）来る前の対策が重要かと思います。ただコストにも限りがあると思いますので優先順位をつけるときにどの地域からやったらいいか対処したらいいかの参考にしてしてもらえたらありがたいと思います」



クマと遭遇する危険性を少しでも減らすために。



深澤准教授が製作したマップは研究室のホームページで公開されていて自治体のクマ対策にも活用してほしいと話しています。