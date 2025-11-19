11月19日、鈴木奈々がInstagramを更新した。

【写真】父親との親子ショットも公開

鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「この間、益若つばさちゃんと遊びました」と切り出すと、「つばさちゃん家で息子さんも一緒に鍋を食べました」「息子さんは小顔でめっちゃイケメンなのよ！」とコメント。

続けて、「つばさちゃんもショートカットめっちゃ可愛かった」「金髪ショートは最強に可愛いね！真似したくなる」「またすぐ遊びに行きまーす」と綴り、益若つばさとの2SHOTを掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「２人ともめちゃめちゃ可愛い」「仲いいね」「２人とも素敵」「激カワ」「お美しい」などの反響が寄せられている。

2012年には約350本のテレビ出演を果たし、ブレイクタレントランキング女性部門第1位を獲得した鈴木。現在も多数のバラエティ番組を中心に活躍している。

また、Instagramではプライベートの様子を公開することもあり、8月12日には、韓国発の人気キャラクター・MOMOREI (モモレイ）のポップアップショップに父親と訪れたことを報告すると、並んでぬいぐるみを持った親子ショットも掲載していた。

画像出典：鈴木奈々オフィシャルInstagramより