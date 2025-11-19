眠くなるとわんこのお耳を触りたがる赤ちゃん。わんこはそんな赤ちゃんを母親のように優しく受け入れるようで…？尊すぎるふたりの姿は大きな反響を呼び、投稿は43万回再生を突破。「そろそろかなって分かってる」「最高に気持ちいいもんね」「優しいわんこ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：眠くなると犬の耳を触る赤ちゃん→まるで『本当の母親』のように寄り添って…あまりにも尊すぎる光景】

眠くなるとわんこのお耳をナデナデ♡

TikTokアカウント「isaki_0220」に投稿されたのは、ビーグルの「いさき」くんと赤ちゃんの就寝前の一コマ。赤ちゃんは眠たくなるといさきくんのお耳を触りたがるのだといいます。

この日も並んで寝そべるふたりですが、赤ちゃんはいさきくんのお耳をめくったり撫でてみたりとずっと触っていたといいます。

ビーグルの特徴は大きなたれ耳。柔らかで滑らかな手触りは、赤ちゃんではなくとも触りたくなってしまいます…！

母親のような慈悲深いわんこ

ずーっと触り続ける赤ちゃんを優しく受け入れるいさきくん。時おり赤ちゃんの様子をチラッと確認する仕草は慈悲深く、まるで母親のよう…！赤ちゃんが自分の耳を触ると安心することを分かっているのかもしれません。

こうやって穏やかな眠りにつける赤ちゃんが羨ましいとさえ思ってしまいますね。この優しい世界はいつまでも続いていくことでしょう♡

いさきくんと赤ちゃんの尊すぎる姿には「ビーグルちゃんの耳は最高ですよね」「横目で確認するの可愛い」「触ると落ち着くんだろうなぁ」などのコメントが寄せられています。

赤ちゃんを2匹で熱烈歓迎♪

いさきくんには「まめた」くんという1歳上のお兄ちゃん犬がいますが、まめたくんも赤ちゃんのことが大好き！保育園から帰ってきた赤ちゃんを全力でお出迎えするといいます。

はいはいする赤ちゃんの正面から『おかえり！』と尻尾を振りながら歓迎するまめたくん。何度もお顔を近づける様子は『楽しかった？』とでも聞いているようで微笑ましい限り。

ここでいさきくんも登場！まめたくんと同じように尻尾をフリフリし2匹からの『おかえり』がなかなか終わりません…！お兄ちゃんたちに見守られ、赤ちゃんもスクスクと成長することでしょう。

TikTokアカウント「isaki_0220」には、いさきくんとまめたくん、そして赤ちゃんの賑やかな日常が投稿されています。微笑ましくもクスッと笑える光景をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「isaki_0220」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております