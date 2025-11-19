子どもの世界に親はどこまで関わるべき？園バスで起きた“言葉の暴力”問題【ママリ】
親ではない自分が注意するのってあり？息子に攻撃的な友達にモヤモヤ
いつも一緒に幼稚園バスに乗るお友達について👦👦
もともと怒りっぽくて、一緒に遊んでもボールを至近距離で蹴ってうちの子の顔にぶつけたりする、一人っ子のお友達。うちの子はそれでもその子のことが好きで関わろうとしますが、親としては見ていて毎朝結構つらいです。
今日は何も言ってないのに「◯◯(うちの子)は嘘つき」と何度も言われました💦その子も親も今までは割と注意してくれていましたが、最近言うこと聞かないと言っていたためか、今日は特に何も言ってくれませんでした。
その子の親御さんは好きですが、どうしてもその子とは仲良くして欲しくないし、私自身も朝からとても不快になります。親御さんが注意しないのに私が「◯◯は何も嘘ついたりしてないよ～」など、注意してもいいものでしょうか？🥲
子どものお友達のことで悩む投稿者さん。同じ幼稚園でいつも一緒にバスに乗っている友達が、わが子に対して攻撃的であり、親として毎朝つらい気持ちになるとのこと。
その子の親は注意してくれることが多かったものの、今回に関しては何も言ってくれず、子どものことを嘘つき呼ばわりされて朝からとても不快な思いをされたようです。このままの状態でバスに乗って、幼稚園に向かう子どものことを思うと胸が痛くなりますよね。
その友達の親が注意していないのに、親ではない自分が注意しても良いのか悩んでいるようです。
大人として注意すべき！ママリに寄せられたさまざまな声
こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには「友達に注意すべき」との声が多く寄せられました。
順番にご紹介します。
全然言っていいと思います！
子どもを守るのも大事だし、お子さんも言われていい気分にはならないですしね～！
でも親いてても、その態度なら
親が居ない時ってもっと酷いことしたり、言ったりしてないのか？と心配になりますね
私なら「なに嘘ついたー？」、「嘘ついてないのに嘘ついたって言う方が嘘つきになるよ」って煽る感じに言いますね😂
昨年度、本当に悩まされたんですよ。おまえ、死ね、消えろ、クソババア、殺す、などなど😇相手の親は「やめなよー」って軽く流すように一言だけ言うのみ。本当にヤバかったです💦そういう子の親って、本当に子供に甘々で叱らない(叱るのをすぐに諦める)んですよね😭💦
子供に良いこと悪いことを、お友達の親として地域の大人として、教えてあげるのは大事だと思います！
気持ちめっちゃわかります！！！
昨年度、同じような子にめちゃくちゃ悩まされました😭
うちの子は寄っていくんですよ…相手の親は叱らないんですよ…
私は、今年度からは、お友達のママとして叱ってます！注意レベルなら全然問題ないですし、その程度の発言なら注意にすら入らないと思います😂言っちゃって良いと思いますよー！
相手の友達が悪いことが明らかであるようであれば、注意しても良いとの声が寄せられました。
また、自分の親がいるところでそのような態度を取るのであれば、親がいない通園中はどのような様子なのか心配になるとの声も届きました。実際、投稿者さんは園の方にも相談されており、投稿者さんの子ども以外にも同じような態度を取っているとのこと。その場では先生が指導してくださっているとは思いますが、わが子がどんな気持ちでいるのか不安になりますよね。
次に、同じように子どもの友達のことで悩まされた方からの意見をご紹介します。
注意していいと思います‼️
私も明らかに相手が悪い場合は注意して謝らせてます💦
本当は親にやって欲しいですよね🌀
わが子の友達から、子どもの口から出て来るとは思えないような暴言に悩んでいたいたとの声も届きました。その子の親は、軽く一言注意するだけだったとのこと。そんなことを言われて悲しい気持ちにならない人はいません。
また、投稿者さんの立場なら「嘘ついてないのに嘘ついたという方が嘘つきになる」と伝えるとのこと。まさにその通りでベストアンサーではないでしょうか。
大人がしっかりと伝えるべき
子どもにとっては大切な友達でも、子どもを傷つけるような言動のお友達を見ると、つらくなってしまうのは親として当然のこと。子どもがすることだからと言って簡単に許せることではありません。
やった・言った側は忘れても、やられた・言われた側は忘れることができません。そのことをちゃんと伝えてくれない大人がいないのは、その友達にとって良くありませんよね。本来なら親が伝えるべきですが、それができていないのなら、寄せられた声にあるように、同じ地域に住む大人として、しっかり伝えてあげることは必要なことだと言えるのではないでしょうか？
よその家の寝室で遊ぶってダメじゃない？
子供の友達の家に親子で遊びに行ったとして自分の子供が勝手に寝室に入ってしまったらどうしますか？
私もドアを閉めておけばよかったんですが飼い猫が行き来するのでどうしても閉められず、開けっぱなしにしていました😥そしたら相手のお子さんが寝室に入って行ってしまって…しょうがないか～と思っていたんですがそれを見ていたお子さんのママもなぜか寝室に入って親子でベッドでゴロゴロしながら遊んでいてさすがに「え～💦」となってしまったんですがみなさんならこの行動特に何も思いませんか？😵
私は他所のお家にお邪魔して子供が勝手に他の部屋入ろうとしたら注意するタイプなので💦
家に友達を招いても、見せられる部屋と見せたくない部屋があるものだと思います。特に寝室はプライベートな空間ですし、家族以外に見られたり入られたりするのは嫌だと思うものではないでしょうか。
子どもが入ってしまうのは仕方ないとしても、親も一緒に入ってさらにはベッドに入るというのはちょっと考えられないですよね…。
親子のありえない行動にさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「非常識だ」という意見がありました。
いや、普通に非常識だと思います😓
私の子供も一度お友達のお家の寝室に入っていってしまいましたが、私は入らず注意して部屋から出しました。
子供は仕方ないにしても大人が入るのも気になりますし、ましてやベッドでゴロゴロって……
子どもがよそのお家の寝室に入ってしまうというのはあるあるにしても、親が寝室に入るというのはあまりにデリカシーがない行為に思えてしまいます。非常識だと思われる可能性が高いですし、もう2度と家には入れたくないと思われてしまうことも考えられますよね。
他にも「声をかける」という意見がありました。
私は来客中子供が寝室入ろうとしたら自分の子供だろうが相手の子供だろうが、ねんねのお部屋では遊べないよー！そのお部屋は入れないよー！って言います🙄そしたら相手親も気付いてこっちで遊ぼーねーと声かけます。
相手の親もベッドでごろごろしててたとか非常識すぎてびっくりです😂相当親しいならまだありえるかもしれないけどよそのお宅の寝室って基本遠慮すると思います😱
よその子どもにハッキリと伝えるのは勇気がいりますが、自分の家にいる以上ルールはしっかりと守ってほしいところ。一つを許してしまうと自由にしていいんだと勘違いしてしまうこともありますから、ダメなことはダメだと伝えることは大事なことです。
価値観や考え方が全く違う人に出会うと驚きますが、一方で反面教師にすることもできます。投稿者さんはとてもモヤモヤしたと思うのですが、だからこそ絶対に自分は同じようにはしないぞと思ったはず。相手の親子のような非常識な行動に出ないよう、自分の行動も見直したくなる投稿でした。
え？そのままにしておくの？子どもが使ったおもちゃをそのままにする保護者
支援センター過ごし方について
気持ちに折り合いをつけたいのですが
モヤモヤするので一緒の方いませんか？
①遊んでいるおもちゃを片付けずに次のおもちゃへ移動する
（特に、モヤモヤするのが、
ママ友3人各自1ずつ子供を連れて来て話ばっかりしている等複数人で来ている時に誰も片付けにふれないのが
気になってしまいます。）
※ワンオペなら子供がどっか行ってしまったり色々あるのでお互い様かなと思うのですが。
②おもちゃ舐めてもそのまんまの人
よく上の子みてて、下の子が舐め舐めしていてスルーしていたり、ワンオペだけどおもちゃ舐めることをさほど気にせずこっちが使ってたおもちゃを取って舐めて返却してきたり？ってなることがあります。
夫と？ってなるけど色んな人がいるからねと
話をしてるのですが、たまに行く支援センターで
①②に遭遇するとモヤモヤしてしまいます。
これから幼稚園等に通うと色んな方に出会うだろうし
モヤモヤする気持ちに折り合いをつけるのは
こんな人もいるんだな～とスルーしかないでしょうか。
子どものおもちゃがたくさんあったり、過ごしやすい環境になっていて、育児のサポート施設として役立つ各自治体の子育て支援センター。小さい子を育てている人は利用している、利用してきた人もいるのではないでしょうか。
子育て支援センターにはいろいろな人が来るので、自分と同じ価値観のひとばかりではありませんが、それでも「これはOKなの？」とモヤモヤするできごとに出合うことも。Mさんはおもちゃの片付けや子どもがおもちゃを舐めることについて、ちょっと心に引っかかる行動を見かけるようです。
お互い育児中だから「お互いさま」と思える部分もあるようですが、中には「どうなのかな」と気になる点もあるということで…。こうしたMさんのモヤモヤにママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。
支援センターには本当にいろいろな人がいるので…。さまざまな声
子育て支援センターで子どもが使ったおもちゃを片付けなかったり、舐めたおもちゃをそのままにしたりする保護者を見て、モヤモヤが募っていいるMさん。このMさんのモヤモヤに、ママリユーザーからは共感やアドバイスなどいろいろな声が集まりました。
スルーしかないですね！
あとは治安のいい遊び場をみつけるのが手っ取り早いかと😌
基本的には「いろいろな人がいる」と割り切ってスルーするのがいいのかも…。ただ、スルーしたところでその支援センターを利用するとどうしても自分が心地よくいられないのであれば、自分にとって快適に過ごせる場所を探していくほかないのかもしれませんね。
①は人としてどうなんだろう？とは思いますが、極論、②は１秒たりとも子供から目を離すな、2人以上ならそんなことできるわけないんだから来るなってことですよね。。。うちは上の子もいるので、気付かずにってことは今まであるかもしれませんが、そう思ってる親御さんがいると思うと行きづらいなぁと思います😓
おもちゃの片付けについては、子どもが一緒にできる年齢であれば、一緒に片づけをするのも大事な時間になりそうです。まだお片付けができない年齢でも、親がしっかりと片づけをしている姿を見せていると、子どもにもみんなの物はみんなで大切に使おうという意識が根付くのではないでしょうか。
一方で、子どもがおもちゃを舐めることについては、気づいた場合は対処できますが、複数人の子どもを1人で見ている場合は「どうしても手が回らない部分」が出てくるのかもしれません。
最初は気になってましたが、保育園行ってからみんな舐め放題です！
先生は1人で何人も見てるので気にしてたらキリないです！
お片付けはできるだけしますが全部してたら子供を追いかけられなくて見失いかけたことがあるし、どうせ他の子もすぐまた出すのでお片付けタイムに皆で一斉にやるのが早いと思うようになりました☺️
どうしても気になるなら家から出ないしかないと思います🥹
1対1で子どもとていねいに接している場合は、片付けもおもちゃ舐めにもしっかり対応できますよね。ただ、保育園など複数人の子どもを少ない人数の大人で見ている場合は、「これだけは守る」というルール以外の部分は少し緩やかになるのも致し方ありません。
園などは「まず命を守る」ことを何より大切にしているはずなので、片付けなどは合理的に「みんなで一気に」が採用されますよね。支援センターについても、最後の時間までいると「みんなで一気に片付け」をする支援センターもあります。Mさんが見た保護者も、最後までいてみんなで一気にお片付けをしている場合もあります。
公共の場のルール・マナーをしっかり守れるとみんなが心地よく過ごせますが、どうしても自分の中の衛生観念やマナーの基準とは合わない場合も。そんなときは、できるだけ自分が気分を楽にしていられる居場所を探す方が手っ取り早いことがありそうです。公共のマナーや自分の価値観との折り合いのつけ方について考えさせられる投稿でした。
