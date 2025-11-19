飼い主冥利に尽きる～！愛猫のしっぽが語る「好き♡」に4万人がキュン「気持ちがバレちゃってる」【ママリ】

飼い主の足にしっぽを絡ませ…愛猫の愛情表現にきゅん！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、3匹の愛猫との日常をXで発信している、類🐱(@ruuiruiruirui)さんの投稿したお写真です。猫はツンとしている、というイメージはありませんか？でも実は、飼い主さんには甘えん坊になることもあるんです！類さんは「しっぽが『好き』って言ってる」と、愛猫の写真を投稿。猫の魅力がたっぷり詰まったお写真です。

猫はツンとしていて、犬よりは愛情表現がわかりにくいなあ…というイメージはありませんか？でも実は、飼い主さんには甘えん坊になることもあるんです！





3匹の愛猫と暮らす・類🐱(@ruuiruiruirui)さんは『しっぽが「好き」って言ってる』と、愛猫の写真を投稿。猫のさりげない愛情表現の魅力がたっぷり詰まったお写真です。猫好きの方なら「あ～これはうれしいよね！」と、にっこりしてしまうお写真がこちら。

©ruuiruiruirui

しっぽが「好き」って言ってる

猫のしっぽを絡ませる行動は、猫同士でもよく見られる愛情表現です。飼い主にべったりとすることは少ないかもしれませんが、たまの愛情表現がうれしくてたまらないのですよね…。類さんの愛猫・ももちゃんはフーンとした様子ですが、しっぽが「好き」を表していて思わずにっこりしてしまいました。



この投稿には「ねこ様の最高なのは顔はフンッ！とそっぽむいてるのに、尻尾だけは巻きつけてくる所…！」「しっぽは口ほどにものをいう🐈💞」といったコメントが寄せられていました。猫にも見られるさまざまな愛情表現。ぜひじっくりと、猫たちを観察してみてくださいね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）