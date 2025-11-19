「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）

横綱大の里が小結隆の勝に引き落とされ、昇進後初めて連敗を喫した。９勝２敗で賜杯争いで豊昇龍、安青錦と並ぶ展開になった。

大の里は隆の勝の右のど輪でのけぞり、それでも前に出ようとしたところで左足を滑らせ、タイミング良く引き落とされた。

九重審判長（元大関千代大海）は大の里について「表情が硬い。仕切っている時からおかしかった。上体がのけぞって、足がもつれた。心と体が一致しなかった。ああいう負け方をするのはなかなか見ない」と語った。

連敗については「昨日の分も取り返そうとして空回りするのは、他の力士も含めてよくあること。昨日の相撲は、１日で片付けられる（割り切れる）相撲だったけどね。２敗してしまったので、自分らしさを取り戻さないと。反省しているような、落ちたときに悔しそうな顔してた。やってしまったという」と話した。

隆の勝には「いいタイミングで抜いた。大の里が上半身に力が入っている時に、のど輪を抜いた。僕はああうのを、引くっていうより、抜くって言ってるんですけど」と評価した。

大の里は先場所までの幕内１１場所で連敗は４度あり優勝ゼロ。一方で全勝ターンは２度とも優勝している。どちらのジンクスが生き残るのだろうか。