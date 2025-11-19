山田裕貴、紅白落選を報告「やっぱり目指していたところ」“頭を抱えて落ち込む”様子も
【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の山田裕貴が17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。『第76回NHK紅白歌合戦』（午後7時20分〜11時45分）に落選したことを報告した。
この日は、冒頭の挨拶で「俳優そして歌手の山田裕貴です」と自己紹介した後「先週今年の『紅白歌合戦』の出場者が発表になりましたが、山田裕貴落選」と『第76回NHK紅白歌合戦』に落選したことを報告。続けて「正直に言っていいですか？ 率直な気持ちです。悔しいよね」と胸中を明かした。
歌手として同番組のコーナーテーマソング「なかま」を担当している山田は『第76回NHK紅白歌合戦』は「やっぱり目指していたところ」だったという。「そこがゴールじゃないし、新しい音楽を作り続けるのが1番大事な部分だから、毎年の出られなかったとしても、（この話題に）触れなくていいと思うんだけど」としながらもリスナーには「俺の魂（コン）を知ってほしい。やっぱ悔しいんだよね。改めて思ったわ…『紅白歌合戦』に出られないって、こんなに悔しいんだなって」と語っていた。
また自身のInstagramでも「みんな、ごめん だめだったわ」と『第76回NHK紅白歌合戦』の落選を報告し、頭を抱えて落ち込む写真を投稿していた。（modelpress編集部）
◆山田裕貴、紅白落選を報告
◆山田裕貴、紅白は「目指していたところ」
